О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.264942.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.264942.html
Также: Европа, Право, Мир, Общество, Политика

новость Народная воля

Глава Каталонии назвал действия Мадрида худшими со времен Франко
22.10.2017
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
Реклама

Испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога. Об этом заявил председатель женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в телеобращении в субботу вечером, сообщает Reuters.

Действия властей Испании - "худшая атака на народ Каталонии" со времен диктатуры Франсиско Франко, подчеркнул Пучдемон.

Глава женералитата призвал региональный парламент выступить против планов Мадрида приостановить автономию и распустить власти региона. "Я прошу парламент собраться на пленарное заседание, в ходе которого мы сможем обсудить попытку ликвидировать наше правительство и нашу демократию и выработать дальнейшие действия", - сказал Пучдемон.

Глава парламента Каталонии Карме Форкадел назвала действия правительства Испании попыткой государственного переворота. По словам Форкадел, она "не позволит Рахою сделать так, чтобы этот парламент перестал быть демократичным". "Это авторитарный переворот внутри государства-члена Европейского союза", - сказала глава парламента автономии.

В субботу вечером в Барселоне около 450 тысяч жителей вышли на протестный марш. В демонстрации принял участие Пучдемон. Акция планировалась заранее, изначально она была посвящена защите активистов движения за независимость Каталонии Жорди Куишара и Жорди Санчеса, арестованных во вторник в Мадриде за "подстрекательство к мятежу".

В субботу испанское правительство провело чрезвычайное заседание. Пемьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Сенат Испании рассмотрит инициативу правительства 27 октября.

Мадрид впервые воспользовался статьей 155 испанской Конституции, позволяющей приостанавливать автономию региона, если его руководство "не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам".

По словам Рахоя, досрочные выборы парламента Каталонии в случае его роспуска должны будут пройти в течение полугода. Затем новый парламент должен утвердить новое правительство автономии. Кроме того, правительство Испании предложит сенату страны создать специальный орган для контроля над ситуацией в Каталонии. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет "людей, которые поставили его вне закона".

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ, пригрозив в противном случае сместить администрацию региона.

Оставить комментарий Обсудить
22.10.2017
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 01.10.2017
в блоге За разводы без разводок
новость Новости по теме
21.10.2017 Испанское правительство смещает власти Каталонии →
19.10.2017 Правительство Испании собирается лишить полномочий власти Каталонии →
12.10.2017 Испания дала Каталонии неделю, чтобы дезавуировать декларацию независимости →
11.10.2017 Депутаты парламента Каталонии подписали декларацию о независимости →
02.10.2017 Пучдемон: Каталония выступила за независимость →
01.10.2017 Каталония: испанские силовики нападают на участников референдума о независимости →
30.09.2017 Испанские власти опечатали избирательные участки перед референдумом в Каталонии →
24.09.2017 В Каталонии идут массовые демонстрации за независимость →
08.09.2017 Парламент Каталонии принял закон о независимости региона →
07.09.2017 Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
новость Арабы против Израиля в Сочи
Антиизраильская демонстрация в Сочи. Кадр видео NEWSru.co.il
статья Собчак и Кремль
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Флоридские миллионы босса из МВД
Анатолий Петухов. Фото: transparency.org.ru
статья Глядя на гибель Америки
РЕКЛАМА
новость Польша сносит советские памятники
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
в блоге Мединский и "Русская душа"
383
новость Поклонская остается гражданкой Украины
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
в блоге Сочинский рай для гостей
383
новость Россиян допросили в Сенате
Сенат США
новость Воровство в путинском комсомоле
Дмитрий Лядов. Фото: jf.spbu.ru
новость Дело Сущенко: следствие окончено
Роман Сущенко в суде, 25.09.2017. Фото: @FeyginMark
новость Президиум ВАК за Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Никифоров: За пользователями надо следить
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Резня в городах Европы
На месте нападения в Мюнхене. Фото: abendzeitung-muenchen.de
новость Путин: 1917 год на руку Западу
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
новость Россия бросила Агеева
Виктор Агеев. Кадр ТСН
новость Полюдова на воле
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
новость С Бывшева взяли подписку
Александр Бывшев. Фото с личной ФБ-страницы
новость Афганистан: три теракта
На месте взрыва в Кабуле. Фото: tolonews.com