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новость Вольность и символьность

Депутаты парламента Каталонии подписали декларацию о независимости
11.10.2017
Демонстрация за независимость Кататлонии. Кадр Би-Би-Си
Демонстрация за независимость Кататлонии. Кадр Би-Би-Си
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Президент Каталонии Карлес Пучдемон и депутаты регионального парламента подписали декларацию независимости от Испании, сообщает El Pais. Однако документ, имеющий важное политическое значение, не обладает юридической силой, поскольку не был проголосован и не зарегистрирован в парламенте.

Подписи под декларацией, в которой провозглашается "Каталонская республика как независимое государство", поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще 72 депутата из 135. На этом настояли партии, выступающие за отделение - левая CUP и объединение депутатов Junts pel Sí.

При этом CUP раскритиковала решение Пучдемона о приостановлении отделения Каталонии и заявила о прекращении своей работы в парламенте.

После подписания декларации премьер-министр Испании Мариано Рахой назначил на 9:00 среды экстренное заседание министров для обсуждения ситуации в Каталонии.

Во вторник Пучдемон призвал депутатов отложить на несколько недель объявление независимости. По словам главы регионального правительства, такой шаг необходим для облегчения переговоров о судьбе Каталонии с Мадридом и Брюсселем. Пучдемон назвал "жестом щедрости" со стороны Барселоны отказ от немедленного объявления независимости.

Пучдемон призвал не разжигать конфликт в Каталонии. По его словам, после референдума многие жители автономии оказались "обеспокоены и напуганы", а компании стали сворачивать бизнес в регионе. "Мы не должны провоцировать насилие. Напротив, следует снижать напряженность", - подчеркнул глава региона. Тем не менее плебисцит был "политическим успехом", сказал Пучдемон. Он выразил уверенность, что Каталония получила право на независимость, а избиратели смогли высказать свою волю, несмотря на "жестокие полицейские нападения".

Испанские полицейские собирались немедленно арестовать Пучдемона, если бы он объявил о независимости, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планами Мадрида. Как утверждается, для этого в Барселону были направлены элитные подразделения полиции. При этом испанские силовики готовились противостоять местным правоохранителям, если бы они стали защищать президента автономии.

Согласно ранее принятому парламентом Каталонии закону о референдуме, депутаты должны были провозгласить независимость региона через 48 часов после окончания голосования.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били; в ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

Подготовка и проведение Каталонией референдума о независимости повлекли крупнейший за последние несколько десятилетий конституционный кризис в Испании. Основной закон королевства не дает регионам права выхода из состава страны. На основании этого Конституционный суд Испании приостановил действие каталонского закона о референдуме.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.10.2017
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