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новость Испания дала Каталонии неделю, чтобы дезавуировать декларацию независимости

12.10.2017
Карлес Пучдемон и Мариано Рахой. Фото: ara.cat
Карлес Пучдемон и Мариано Рахой. Фото: ara.cat
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду вечером выступил с телеобращением, в котором потребовал от президента Каталонии Карлеса Пучдемона не позже 9 утра 16 октября по местному времени (10 утра мск) уточнить, провозгласил регион независимость или же нет "вне зависимости от путаницы, преднамеренно устроенной с осуществлением декларации". Такую информацию передает Reuters.

В случае утвердительного ответа испанский премьер дал Женералитату Каталонии еще три дня - до 8 утра 19 октября, - чтобы дезавуировать декларацию независимости.

Если этого сделано не будет, Рахой пообещал сместить администрацию региона для восстановления конституционного порядка, как то предусмотрено статьей 155 Основного закона Испании.

Отсутствие внятного ответа на поставленный вопрос в Мадриде расценят как утвердительный ответ, предупредил премьер Испании.

Декларация независимости Каталонской Республики была подписана во вторник вечером Пучдемоном, вице-президентом региона Уриолом Жункерасом и 73 из 135 депутатов парламента автономии, включая спикера Карме Форкадель. При этом сами подписанты отмечали, что юридической силы документ не имеет, поскольку на голосование в парламенте не ставился.

Ранее 10 октября Пучдемон призвал депутатов отложить провозглашение независимости на несколько недель. Это, пояснил он, необходимо для облегчения переговоров о статусе Каталонии с центральными властями в Мадриде и руководством Евросоюза.

При этом сообщалось, что испанская полиция намеревалась немедленно арестовать Пучдемона в случае формального провозглашения им независимости региона. Утверждалось, что в Барселону был направлен спецназ, которому дали приказ противодействовать региональной полиции, если бы та взялась защищать президента.

Между тем согласно закону о референдуме, принятому парламентом Каталонии в сентябре, депутаты должны были провозгласить независимость региона в течение 48 часов после окончания голосования.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. Региональная полиция референдуму не препятствовала, однако прибывшие в Каталонию испанские силовики после начала голосования штурмовали участки и выносили оттуда урны. Участников референдума задерживали и били; в ряде случаев их обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека.

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12.10.2017
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