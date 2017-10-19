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новость Ловить Пучдемона

Правительство Испании собирается лишить полномочий власти Каталонии
19.10.2017
Карлес Пучдемон и Мариано Рахой. Фото: ara.cat
Карлес Пучдемон и Мариано Рахой. Фото: ara.cat
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Совет министров Испании в субботу проведет экстренное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об отмене автономии Каталонии для "восстановления конституционного порядка". Об этом сообщает El Pais cо ссылкой на заявление резиденции премьер-министра.

"Правительство перейдет к осуществлению порядка, изложенного в статье 155-й Конституции" - говорится в заявлении. Эта статья позволяет приостановить полномочия местного руководства и ввести внешнее управление в регионе.

Правительство выступила с заявлением, после того как глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьера Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании. В четверг Пучдемон подтвердил приостановку действия декларации о независимости, а также заявил, что намерен объявить об отделении Каталонии от Испании, если Мадрид откажется от диалога по этому вопросу.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ, пригрозив в противном случае сместить администрацию региона.

Во вторник суд в Мадриде арестовал лидера каталонской организации "Всеобщая культура" Жорди Куишара и главу "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчеса за "подстрекательство к мятежу". По версии следствия, Куишар и Санчес организовывали массовые протесты 20-21 сентября в Каталонии, в ходе которых демонстранты блокировали в административных зданиях испанских силовиков, проводивших выемки документов в связи с подготовкой референдума о независимости автономии. При этом протестующие уничтожили несколько автомобилей Гражданской гвардии.

Еще двоих подозреваемых, начальника полиции Каталонии майора Жузеппе Льюиса Траперо и его заместителя Турезе Лаплана, суд оставил на свободе. Полицейским инкриминируют подстрекательство к неповиновению властям: местные правоохранители не помогали испанской Гражданской гвардии разгонять протестующих..

После ареста в Барселоне прошла многотысячная демонстрация протеста.

Подготовка и проведение Каталонией референдума о независимости повлекли крупнейший за последние несколько десятилетий конституционный кризис в Испании. Основной закон королевства не дает регионам права выхода из состава страны.

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19.10.2017
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