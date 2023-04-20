Задача с многочленом
Фото: president.gov.ua
"А господин Столтенберг мастер эффектных появлений. Ночью - тыдыщщ, бабах, гургургур, вспышка слева, вспышка справа. Наутро: добрый день, мы из НАТО", - шутят украинцы. Этому не устаешь поражаться. Падение огненного шара и зеленые вспышки над Киевом и окрестностями, казалось бы, должны вызвать панику. Но первое, что бросаются делать украинцы, это шутить и создавать мемы: "Сейчас где-то на Выдубичах голый качок заходит в наливайку и говорит: “Мне нужна твоя одежда, обувь и мотоцикл“". Давно уже ничему не удивляются, ко всему готовы, и эта поразительная стойкость - одна из самых главных гарантий того, что Украина выстоит и победит. С каким бы носорожьим упрямством агрессор ни пытался ее сломать.
Но одной стойкости украинцев, конечно, недостаточно. Многое зависит от решительности западных союзников, комплексной поддержки с их стороны. Визит Столтенберга в Киев накануне ожидаемого контрнаступления ВСУ и очередного заседания "Рамштайна" как будто намекает, что за ними не заржавеет. Генеральный секретарь Альянса отметил, что приехал с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной. И в частности поддержал формулу мира Зеленского, которая предполагает возвращение к границам 1991 года.
Зеленский расценил этот визит как "знак, что Альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной - главу амбициозных решений". Он обратился к Столтенбергу с просьбой помочь преодолеть "сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии и бронетехники. Выразил надежду на то, что саммит НАТО в Вильнюсе станет "историческим". И поднял вопрос о предоставлении гарантий Украине, пока она находится на пути в Альянс.
"Я подчеркиваю: эти гарантии безопасности ни в коем случае не заменяют и не откладывают членство Украины в НАТО. Пока будет длиться реализация решений, безопасность уже нужна. И как доказано историей, это нужно не только для нашего государства, но и для всех в Европе, для всего свободного мира. Именно неопределенность в вопросах безопасности разжигала иллюзии агрессора. Следовательно, определенность безопасности станет надежной защитой от повторения любой новой агрессии против нашего народа или любого другого европейского свободного народа", - отметил Зеленский.
Хотя Столтенберг и заявил, что "законное место Украины - в НАТО", смущает дополнение, что "со временем наша поддержка сделает это возможным". Ключевое слово - "со временем". Очевидно, что пока это время не настанет, Украина продолжит находится в состоянии перманентной войны с Россией. Но оно, похоже, не настанет, пока последние российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. До этого НАТО едва ли придет к консенсусу по вопросу приема Украины. Именно это сомнение, кажется, звучит в осторожном замечании Столтенберга.
В то же время с Запада раздаются тревожные звоночки. Так, авторитетный журнал Foreign Affairs опубликовал на днях статью, основной вывод которой сводится к тому, что полная победа Украины над Россией невозможна, возможен только "кровавый пат". И что пришло время, когда Украина уже не может диктовать Западу цели войны, поскольку это якобы вступает в противоречие с его другими интересами. Крым и Донбасс возвращать совершенно не обязательно, членства в НАТО, конечно, Украине не видать, а вот членство в ЕС - это было бы хорошо.
Если такие голоса, выдающие себя за голос разума, возобладают на Западе, то ничего хорошего нас не ждет. Эти голоса заведут мир в пропасть. Потому что они продолжают делать то, о чем сказал Зеленский, - "разжигать иллюзии агрессора".
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