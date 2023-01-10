

Тела российских военнослужащих под Бахмутом



Во мне нет ни капли сочувствия российским оккупантам, гибнущим в Украине. Независимо от типа их бандформирований. Они вторглись в чужую страну, чтобы захватить ее землю и подчинить ее жителей. Они посчитали, что им можно вломиться с оружием в чужой дом и разрушить его, убить его хозяина и поглумиться над его близкими, отобрать их имущество. Они разрешили себе так посчитать, потому что это разрешили им.



И не надо про то, что их заставили, что у них не было выбора. Что в случае отказа им грозила тюрьма. Вас схватили бандиты и предлагают вам убить вашего ребенка, угрожая в противном случае тюрьмой. Хорошо, они предлагают вам убить не вашего, а чужого ребенка. Это лучше? Эта ситуация хоть чем-то отличается от ситуации любого российского "мобика"? Выбор всегда есть. Пойти убивать в чужую страну - это был их выбор. И они заслужили свою судьбу.



И не надо про то, что они тоже жертвы этой войны. Что они жертвы многолетней изощренной промывки мозгов. Что их обманул бесноватый фюрер, навравший, что если не нападут они, нападут на них. Просто они согласились с тем, что если разрешил фюрер, напасть на соседнюю страну можно.



Да, "интеллектуалы" из "культурной" обслуги путинского режима, профессионалы пропагандистских манипуляций виноваты больше. И они за свое ответят. Но отвечает и каждый, кто с оружием вторгся на территорию Украины. За свой вполне добровольный отказ отвечать за себя. Ведь его вполне устроило, что фюрер освободил его от обязанности отвечать за себя и обязанности думать. От химеры совести. Они сами согласились верить бредням фюрера. Жить по закону нацистского государства. Стать нацистами.



Рано или поздно оказавшиеся на руинах мира их имперских фантазий прозреют. И вспомнят: ведь это мы напали на Украину. Ведь это мы пришли убивать на ее землю. И тогда некоторые из них, может, даже вспомнят, что кто-то когда-то их учил: нельзя брать чужое. И вот тогда их можно будет пожалеть. Но не сегодня. Сегодня они не просто недостойны никакого сочувствия. Сегодня любое сочувствие им просто вредно, ибо укрепляет их в их безответственности. И эти люди должны знать, что им не сочувствуют. Что их презирают.



Сегодня они достойны только презрения. За готовность покорно идти на убой. За готовность покорно идти убивать. Сегодня они враги. Солдаты армии, напавшей на наш мир нормальных людей. На мир, в котором нельзя брать чужое. Это не война между государствами или народами. Это война между людьми, считающими, что брать чужое нельзя, и людьми, считающими, что брать чужое можно. Это война между миром нормальных людей и миром абсолютного Zла.



Посмотрите на мир нормальных людей. Просто посмотрите галерею добровольцев, павших за Украину только в последние недели, из материала Дмитрия Галко. Директор лицея, сотрудник заповедника и зоозащитник, айтишник, краевед, аспирантка фармацевтического университета, режиссер, юрист, астроном, опять айтишник. Люди из нормального, современного мира, которому в принципе чужда культура насилия, культура войны.



Они погибли, защищая не только свою страну и свой народ. Они погибли, защищая этот наш общий мир, которому чужда культура насилия, культура войны. В котором нельзя нападать на соседа и разрушать его дом. Нельзя лишать миллионы горожан электричества, воды и тепла. Нельзя устраивать фильтрационные лагеря и пыточные подвалы. Нельзя брать чужое. Эти люди достойны восхищения и светлой памяти.



Слава Украине!



Героям слава!