Пособие для неисправимых
Пока российская армия планомерно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины и ежедневно убивает мирных жителей, от младенцев до стариков, влиятельные группы российской оппозиции в изгнании начали продвижение идеи послевоенного восстановления страны-террориста.
Согласится ли Запад после войны провести план Маршалла не только для Украины, но и для России?— Популярная политика (@politica_media) November 20, 2022
«Он нужен, чтобы не было вновь этого чувства несправедливости, а чтобы было чувство благодарности и желание вновь налаживать отношения».
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Леониду Волкову и его единомышленникам ответил в твиттере бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Публикуем перевод этого треда.
Несколько PR-советов для российских либералов.
1. Перестаньте быть такими самовлюбленными. Не говорите о "плане Маршалла" для России, когда те, кто должны будут его финансировать, ежедневно читают сообщения о новых зверствах в Украине.
2. Не называйте западных людей нацистами за то, что они не хотят, чтобы русские ездили в их страны. Мы видели слишком много плохого поведения (со стороны россиян в Европе. - Ред.), нападок и даже насилия в отношении украинских беженок и граффити с "Z" на стенах тысячелетних соборов, чтобы это терпеть.
3. Не угрожайте нам сценариями ужасных бедствий в случае отказа помочь вам финансово. Это называется шантаж или вымогательство. Никому не нравится, когда у него вымогают деньги.
4. Проявите немного ответственности и раскаяния за преступления России. "Это были не мы" не работает, когда все мы знаем, что либерал №1 называл грузин "грызунами" и оправдывал аннексию Крыма.
5. Осуждайте войну против Украины. (Всегда и каждый раз, когда вы что-то пишете или говорите.)
6. Осудите многовековое насилие, империализм и колонизацию соседей России и заявите, что понимаете, что история накладывает особые обязательства на любую будущую Россию.
7. Утверждайте снова и снова, пока сами не начнете в это верить, что у России как страны нет никаких особых прав.
8. Что ваша "культура", какой бы великой она ни была когда-то, не может служить для вас индульгенцией и не дает вам никаких особых привилегий (копия сообщения - правительствам Германии и Франции).
9. Не вспоминайте убедительно опровергнутую теорию из школьного учебника о том, что Версальский договор привел к Гитлеру. Это была немецкая пиар-уловка. Сам ее автор, Кейнс (великий английский экономист Джон Кейнс. - Ред.), позже сожалел, что отстаивал эту позицию.
10. Поймите, что ваш путь в семью цивилизованных стран, к которым относятся серьезно, будет долгим и тернистым. Он будет внимательно отслеживаться и, возможно, наиболее пристальным образом - именно теми, кого вы больше всех угнетали.
11. Поймите, что в мире есть целый ряд стран крупнее России, которые никогда не совершали таких чудовищных преступлений, которые россияне совершили против своих соседей. Эти страны больше заслуживают внимания и помощи, чем вы.
12. Никогда - слышите, никогда - не нойте: "Но русские пострадали больше всех". Что вы причиняете или причинили сами себе - ваше дело. А вот то, что вы натворили с другими, начиная от японцев и дальше вдоль всей вашей границы, вплоть до Финляндии, - касается нас. И, нравится вам это или нет, но те, кто не испытал на себе ваших преступлений, в итоге будут иметь меньше прав высказываться по этому вопросу, чем те, кто испытал.
13. Осознайте, что прежде чем может обсуждаться какой-либо "план Маршалла" (для России. - Ред.),
13A. Украина должна быть восстановлена. Вам придется стать частью этих усилий, не имея права голоса,
и
13B. Вы должны будете активно участвовать в задержании и доставке за границу для суда тысяч ваших военных преступников, от мелких сошек до самых высокопоставленных. И эта работа будет идти с непосредственным участием украинских следователей и полиции. На вашей земле и в ваших архивах.
14. Так или иначе, все вышеперечисленное должно быть выполнено, если вы хотите получить "план Маршалла".
Пора взглянуть фактам в лицо - это жесткий, холодный разговор об ответственности, как ее понимаем мы - те, кому придется платить за любой "план".
Если вам это не нравится, всегда есть альтернативный послевоенный американский план, на который Рузвельт наложил вето, известный как "План Моргентау". Поинтересуйтесь, что это такое.
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