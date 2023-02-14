



От редакции



Девять лет назад на Майдане Незалежности участники Революции достоинства раскрыли зонтики в знак солидарности с российским телеканалом, отключенным от кабельных сетей. Украинцы скандировали: "”Дождь”, мы с вами! Россия, вставай!". Они верили в хороших русских. До расстрела Майдана и российского нападения оставалось несколько дней.



Сегодня главный редактор "Дождя" отстаивает концепцию "оккупированной России", согласно которой претензии к россиянам столь же безосновательны и безнравственны, как к населению захваченных ими территорий.



Это не какой-то уникальный пример моральной невменяемости, а важная часть сложившегося за последний год "дискурса русской виктимности".



Наиболее чувствительные авторы льют слезы по маленькому человеку из российской глубинки, который тихо "ходил по своим лесам-лугам", пока не стал в Украине садистом и убийцей по вине злого волшебника, "укушенного имперской мухой". Другие сравнивают Россию с обезумевшей старухой-матерью, которую невозможно не жалеть. Третьи ностальгируют по России-матушке образца 2018 года, принимавшей чемпионат мира по футболу, - "открытой, без капли озлобленности, радушной и мирной, смотрящей в будущее и искренне желающей быть частью этого мира".



И все дружно надеются на чудо, "обратное заклинание", в результате которого "закончится война в Украине и в России на смену путинским элитам - от Кремля до горсоветов - придут новые, антимилитаристские и демократические". Оппозиционный журналист, которому принадлежит последняя цитата, так огорчен "нежелательностью" русских в Финляндии, что ищет утешения в словах матерого пропагандиста Йохана Бекмана о важности народной приграничной дипломатии.



Незамутненное прекраснодушие то и дело сменяется праведным гневом по поводу политики коллективного Запада (который, как известно, "вскормил нашего монстра") - визового бана и других многочисленных проявлений "русофобии и дискриминации". Достается не только странам Балтии. Францию, например, порицают за недостаточно комфортные условия релокации сотрудников российских правозащитных НКО, продолжающих из эмиграции "воздействовать на общественное мнение".



Но самый бурный отклик получают, конечно, сюжеты, связанные с классической культурой, будь то скандал на фестивале в Висбадене или корректировка табличек в Метрополитен-музее. Смена руководства Третьяковки или курощение московских театров, последней отрады "заложников", куда сильнее волнуют русскую эмигрантскую общественность, чем разграбление украинских музеев и уничтожение библиотек.



И никто не готов обсуждать вклад уважаемых людей и институций, работников культуры и медиа в национальную катастрофу, в русскую машину зла. О тучных "довоенных" годах путинизма вспоминается только хорошее, только "вкусный пломбир". Не время разбираться и каяться, надо поддерживать друг друга. Как будто полное моральное и гражданское банкротство дает нам право на крупный кредит.



На любой упрек готов универсальный отлуп: обижая антипутинских русских, вы помогаете Путину. Критикуя навальнистов, "Грани" выполняют кремлевский заказ, пишут нам в твиттере. Отбирая лицензию у "Дождя", власти Латвии отдаляют победу над агрессором, утверждает Сергей Пархоменко. Ругая московско-питерскую оппозицию за имперский подход, активисты национально-освободительных движений укрепляют режим, считает Владимир Милов.



Вокруг тезиса "русский народ не виноват" за год сплотились все лучшие антипутинские инфлюэнсеры, золотые перья, моральные камертоны. Это энергичный, если не сказать агрессивный, конгломерат. Колонки в ведущих западных изданиях, телеэфиры, выступления на конференциях, страстные монологи на митингах и бесконечный "шейминг за шейминг" в соцсетях.



Все это не просто костры амбиций, идентичностей и лояльностей. Это часть большой "войны за нарратив", идущей на всех площадках. От того, какой подход перевесит в западном общественном мнении, напрямую зависят стратегия союзников Украины, поставки оружия и расширение санкций. Политические решения, которые определят судьбу континента.



И еще это борьба за западные ресурсы поддержки, которые не безграничны. Каждый доллар и евро, потраченный на проекты антипутинцев, мог быть потрачен на ВСУ.



Сегодня любой лоббизм и активизм под "отмытым русским флагом" - это вклад в амбивалентность Запада, работа против победы Украины. Добродетельные борцы с русофобией демонстрируют такой же уровень адекватности, что и толкующие о гарантиях безопасности для России.