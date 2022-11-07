

Фото Дмитрия Борко



В Москве умер правозащитник и журналист Александр Мнацаканян, человек абсолютного бесстрашия и честности. Он работал в Чечне и Грузии, на акциях протеста в Беларуси, на киевском Майдане и в Крыму в момент оккупации. Публикуем его обращение к украинцам от 14 апреля 2014 года.



Украинцы, друзья мои!



То, что я хочу вам сказать, будет выглядеть немного не по-людски. Но не сказать этого нельзя.



В какой-то момент меня очень порадовали дружелюбие и невоинственность вашей армии. Не только месяц назад в Крыму, но и раньше. Например, когда под Севастополем на Фиоленте рядовой обращается по рации к лейтенанту с просьбой прервать на 5 минут стрельбы и дать пройти гражданским вдоль берега моря.



Сейчас же это дружелюбие меня вовсе не радует. За 23 года независимости ваши солдаты не участвовали ни в одной войне. Ну, разве только УкрБат на Балканах порох нюхал немного. Ветераны Афганистана - те в подавляющем большинстве в отставке или на высоких должностях, не связанных с боевыми действиями напрямую. Со всей очевидностью, у украинских военных нет не привычки, ни желания убивать.



Россия же в это время вела постоянные войны. Только за последние годы - Чечня, Дагестан, Грузия (Осетия и Абхазия). Российские военные привыкли убивать. Они привыкли к тому, что противник должен быть уничтожен, привыкли к вывернутым кишкам и оторванным конечностям - своим и чужим. К тому, что выжившим дают ордена, звездочки и иногда даже деньги. Кроме того, у них нет никаких комплексов по отношению к гражданскому населению. Они привыкли к тому, что можно стрелять по мирным гражданам, устраивать облавы и зачистки, не неся за свои преступления никакой ответственности.



Из разговоров с украинскими коллегами я понял, что вам просто-напросто неизвестны наши реалии и способы ведения войны.

Перечислю их кратко.



Стрельба тактическими ракетами "Точка-У" по городам и селам с большим количеством мирных граждан (Комсомольское, Грозный - Чечня; Поти - Грузия). Ракетные обстрелы жилых кварталов из РСЗО, вертолетов и бомбардировки с самолетов. Карательные операции в Новых Алдах (60 мирных граждан в один день, включая стариков, женщин и младенцев + грабежи и поджоги домов) и Самашках (больше 100 мирных жителей за 2 дня) - это только два самых ярких и известных примера. Побои и унижения пленных солдат (российская пропаганда их называет бандитами, как и ваших побратимов) - посмотрите в сети кадры из села Комсомольское в Чечне. Дело Буданова (изнасилование и удушение чеченской девушки Эльзы Кунгаевой российским полковником), дело Ульмана (расстрел машины с учителями - по ошибке - и последующее убийство раненых - уже сознательно), дело Лапина (пытки и издевательства над задержанным с последующим убийством - за то, что Зелимхан Мурдалов "не так посмотрел"), дело Худякова и Аракчеева (немотивированное убийство на блокпосту водителей "КамАЗа") - это только то, что удалось довести до суда, но таких "персонализированных" случаев десятки, если не сотни. Рвы и ямы с десятками неопознанных трупов после смены дислокации российских подразделений. Фильтрационные лагеря, где пленных солдат противника и просто случайно попавших людей травили собаками, пытали током, обливали на холоде водой, держали в ямах с хлоркой, отрезали уши, калечили на дыбе.



Бесконечная череда грабежей и поджогов; изнасилования, избиения, сожжения заживо. Несколько тысяч пропавших без вести после незаконных задержаний дома в ходе "зачисток" (я почти в одиночку в 2003 году за месяц работы насобирал более 700 случаев).





Пригородный район Северной Осетии, ноябрь 1992 года. Фото Александра Мнацаканяна.



Это не значит, что все эти методы будут применяться в Украине. И предыстория другая, и команды другие, и отношения тоже. И это не значит, конечно, что все российские военные таковы. Но такова система, господствующая в российской армии и идущих вслед за ней карательных подразделениях ОМОН ("Беркут" по-вашему). И таков опыт российских подразделений в Чечне (в основном) и Грузии.



Я понимаю, что это страшно, что возможная первая реакция - сдаться во избежание всего этого кошмара. Я совершенно не хочу вас пугать, дорогие украинцы. Но я хочу, чтобы у вас не было иллюзий относительно того, с кем (а главное - с чем!) вы имеете дело. Я хочу вас предупредить заранее. Чтобы вы не удивлялись, не говорили "да как они могут" и прочую гуманитарную ерундистику. И чтобы вы понимали, что фраза "Хорошо отметили праздник" и последующее радостное "гы-гы" из недавнего перехвата переговоров по мобильнику - наверняка не фейк. Федералы так разговаривают, так думают и так дышат.





Александр Мнацаканян на Майдане. 2014 год. Фото Дмитрия Борко.



Есть вероятность, что в Украину войдут российские войска. Если кто-то выберет сдачу - это его дело, это тоже можно понять. Но тот, кто выберет путь сопротивления оккупантам - вне зависимости от того, будет это партизан или военнослужащий регулярной армии, - должен драться по-настоящему. Без сантиментов и комплексов.



Вам, дорогие мои, придется учиться убивать врага. И учиться надо срочно и только на "отлично". Времени на эксперименты и на пересдачу у вас не будет.