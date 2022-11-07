Памяти Александра Мнацаканяна
Фото Дмитрия Борко
В Москве умер правозащитник и журналист Александр Мнацаканян, человек абсолютного бесстрашия и честности. Он работал в Чечне и Грузии, на акциях протеста в Беларуси, на киевском Майдане и в Крыму в момент оккупации. Публикуем его обращение к украинцам от 14 апреля 2014 года.
Украинцы, друзья мои!
То, что я хочу вам сказать, будет выглядеть немного не по-людски. Но не сказать этого нельзя.
В какой-то момент меня очень порадовали дружелюбие и невоинственность вашей армии. Не только месяц назад в Крыму, но и раньше. Например, когда под Севастополем на Фиоленте рядовой обращается по рации к лейтенанту с просьбой прервать на 5 минут стрельбы и дать пройти гражданским вдоль берега моря.
Сейчас же это дружелюбие меня вовсе не радует. За 23 года независимости ваши солдаты не участвовали ни в одной войне. Ну, разве только УкрБат на Балканах порох нюхал немного. Ветераны Афганистана - те в подавляющем большинстве в отставке или на высоких должностях, не связанных с боевыми действиями напрямую. Со всей очевидностью, у украинских военных нет не привычки, ни желания убивать.
Россия же в это время вела постоянные войны. Только за последние годы - Чечня, Дагестан, Грузия (Осетия и Абхазия). Российские военные привыкли убивать. Они привыкли к тому, что противник должен быть уничтожен, привыкли к вывернутым кишкам и оторванным конечностям - своим и чужим. К тому, что выжившим дают ордена, звездочки и иногда даже деньги. Кроме того, у них нет никаких комплексов по отношению к гражданскому населению. Они привыкли к тому, что можно стрелять по мирным гражданам, устраивать облавы и зачистки, не неся за свои преступления никакой ответственности.
Из разговоров с украинскими коллегами я понял, что вам просто-напросто неизвестны наши реалии и способы ведения войны.
Перечислю их кратко.
Стрельба тактическими ракетами "Точка-У" по городам и селам с большим количеством мирных граждан (Комсомольское, Грозный - Чечня; Поти - Грузия). Ракетные обстрелы жилых кварталов из РСЗО, вертолетов и бомбардировки с самолетов. Карательные операции в Новых Алдах (60 мирных граждан в один день, включая стариков, женщин и младенцев + грабежи и поджоги домов) и Самашках (больше 100 мирных жителей за 2 дня) - это только два самых ярких и известных примера. Побои и унижения пленных солдат (российская пропаганда их называет бандитами, как и ваших побратимов) - посмотрите в сети кадры из села Комсомольское в Чечне. Дело Буданова (изнасилование и удушение чеченской девушки Эльзы Кунгаевой российским полковником), дело Ульмана (расстрел машины с учителями - по ошибке - и последующее убийство раненых - уже сознательно), дело Лапина (пытки и издевательства над задержанным с последующим убийством - за то, что Зелимхан Мурдалов "не так посмотрел"), дело Худякова и Аракчеева (немотивированное убийство на блокпосту водителей "КамАЗа") - это только то, что удалось довести до суда, но таких "персонализированных" случаев десятки, если не сотни. Рвы и ямы с десятками неопознанных трупов после смены дислокации российских подразделений. Фильтрационные лагеря, где пленных солдат противника и просто случайно попавших людей травили собаками, пытали током, обливали на холоде водой, держали в ямах с хлоркой, отрезали уши, калечили на дыбе.
Бесконечная череда грабежей и поджогов; изнасилования, избиения, сожжения заживо. Несколько тысяч пропавших без вести после незаконных задержаний дома в ходе "зачисток" (я почти в одиночку в 2003 году за месяц работы насобирал более 700 случаев).
Пригородный район Северной Осетии, ноябрь 1992 года. Фото Александра Мнацаканяна.
Это не значит, что все эти методы будут применяться в Украине. И предыстория другая, и команды другие, и отношения тоже. И это не значит, конечно, что все российские военные таковы. Но такова система, господствующая в российской армии и идущих вслед за ней карательных подразделениях ОМОН ("Беркут" по-вашему). И таков опыт российских подразделений в Чечне (в основном) и Грузии.
Я понимаю, что это страшно, что возможная первая реакция - сдаться во избежание всего этого кошмара. Я совершенно не хочу вас пугать, дорогие украинцы. Но я хочу, чтобы у вас не было иллюзий относительно того, с кем (а главное - с чем!) вы имеете дело. Я хочу вас предупредить заранее. Чтобы вы не удивлялись, не говорили "да как они могут" и прочую гуманитарную ерундистику. И чтобы вы понимали, что фраза "Хорошо отметили праздник" и последующее радостное "гы-гы" из недавнего перехвата переговоров по мобильнику - наверняка не фейк. Федералы так разговаривают, так думают и так дышат.
Александр Мнацаканян на Майдане. 2014 год. Фото Дмитрия Борко.
Есть вероятность, что в Украину войдут российские войска. Если кто-то выберет сдачу - это его дело, это тоже можно понять. Но тот, кто выберет путь сопротивления оккупантам - вне зависимости от того, будет это партизан или военнослужащий регулярной армии, - должен драться по-настоящему. Без сантиментов и комплексов.
Вам, дорогие мои, придется учиться убивать врага. И учиться надо срочно и только на "отлично". Времени на эксперименты и на пересдачу у вас не будет.
Блоги
Статьи по теме
Русская неправда
Это неправда, что идентичность, основанная на религии ненависти, складывается "снизу", что она отвечает духовным запросам большинства. Если бы это было так, гг. Зорькины не боялись бы, что защита прав человека ее разрушит. Идентичность, основанная на ненависти, всегда навязывается обществу сверху путем манипуляций, обмана и прямого принуждения.
Пыточная летопись
Каждый день вскрываются новые ужасающие российские преступления в Украине. Завершена эксгумация в изюмском урочище. Идет сбор улик в пыточных тюрьмах. Эксперты ООН подтвердили факты изнасилования маленьких детей.
Разгонный двигатель
Жестоким разгоном оппозиции процесс выборов отнюдь не закончился, а только начался. Лукашенко сделал очередной ход – и попал в уготованную ему ловушку. И одновременно лишил свою страну последних иллюзий независимости.
Россия убивает
Кадры из освобожденных пригородов Киева потрясли мир. Здесь к обстрелам с неба добавился террор на земле. Причинять горе, творить жестокость, нести смерть - в этом России нет равных. Террор на захваченных территориях - способ и смысл существования российского государства.
Дети на завтрак
Скабеевых бесило то, что украинская женщина может просто пойти погулять в парк с ребенком. Что люди могут жить и не подчиняться Путину. Конечно, эта женщина должна лишиться света и воды, ребенок - умереть от голода и холода. Вот оно, счастье России!
Рецепт "освобождения"
В Москве не скрывают целей массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Это бомбардировки, направленные на истребление и "наказание" того самого народа, который Путин собирался "освобождать от нацистов".