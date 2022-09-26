Каждый день вскрываются новые ужасающие российские преступления в Украине. Завершена эксгумация в изюмском урочище. Идет сбор улик в пыточных тюрьмах. Эксперты ООН подтвердили факты изнасилования маленьких детей.



23 сентября в Изюме Харьковской области завершилась эксгумация тел из массового захоронения. Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, всего оттуда достали 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, 30 тел - со следами пыток. Большинство погибших - гражданские, 21 - военный.







"Есть тела с веревкой на шее, со сломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма", - отмечает Синегубов.



По данным Синегубова, это захоронение - не единственное в Изюме: в том же районе есть еще три; массовые захоронения есть и в других освобожденных городах Харьковщины.



В освобожденных городах и селах Харьковщины следствие работает в помещениях, где оккупанты устроили пыточные. В изюмском отделе полиции, например, украинские следователи нашли журналы со списком задержанных, которые вели россияне, а также орудия пыток - электрические кабели. Следователи изучают каждую камеру, где держали людей, - изымают образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирают доказательства для суда.



"В темных подвальных камерах люди находились от нескольких недель до месяцев, даже не всегда понимая, чего именно от них хотят оккупанты, - отметил Болвинов. - Как и всегда, везде, где были рашисты, - свалка. Пустые бутылки, коробки, матрасы, лохмотья однозначно указывают - тут жили россияне".







Еще две пыточных находились в Казачьей Лопани - в подвалах железнодорожного вокзала и магазина.







О пыточной тюрьме в Балаклее нашему спецкору рассказал 69-летний Анатолий Гарагатый - он провел в плену у оккупантов 100 дней.





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Бесчеловечному обращению подвергаются украинские военнопленные. Длительная реабилитация предстоит защитникам "Азовстали", вернувшимся на родину в результате последнего крупного обмена . "Все находятся реально в абсолютно разном состоянии. Есть те, кто физически в более-менее нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания, связанного с плохими условиями содержания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик", - рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, к украинцам в плену относились по-разному - это зависело не от "категории" пленных, а от мест, где их удерживали.Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что часть освобожденных пленных находятся в больнице в Черниговской области и "фактически все" они нуждаются в медицинской реабилитации, а в психологической реабилитации - "абсолютно все". По словам главы патронатной службы "Азова" Елены Толкачевой, у многих освобожденных азовцев - крайняя степень анорексии. "Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней", - говорит Толкачева.В результате теракта в колонии в поселке Еленовка под Донецком, который оккупанты пытались выдать за украинский удар, погибли более 50 азовцев . 18 сентября "штаб теробороны ДНР" сообщил , что украинские войска якобы нанесли по колонии новый удар: погиб один и были ранены пятеро военнопленных.

Британец Джон Хардинг, 59-летний парамедик, освобожденный из плена "ДНР", в интервью газете The Daily Mail рассказал, что его и его товарищей регулярно избивали и пытали током, для чего использовались электропогонялки для скота и старые телефонные аппараты. Вместе с Хардингом в плену находились британцы Эйден Аслин, Дилан Хили, Эндрю Хилл, Шон Пиннер и Пол Ури. По словам Хардинга, Ури умер у него на глазах - в плену ему отказывали в медикаментах.



15 июля "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила, что Ури скончался пятью днями ранее. Причиной смерти она назвала "диагнозы и стресс": у Ури был инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.



В сентябре глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что тело Ури было возвращено Украине со следами "немыслимых пыток". Как уточнил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, у трупа отсутствуют некоторые части тела и присутствуют многочисленные порезы и следы пыток, которые "человек просто не смог бы вынести".



45-летний Ури, волонтер гуманитарной НКО Presidium Network, был задержан 25 апреля на КПП в Запорожской области.





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