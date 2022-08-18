Умножение разложения
Павел Филатьев. Кадр видео
Книга российского десантника Павла Филатьева, тайно уехавшего из страны после публикации его страшных мемуаров о бессмысленности путинской войны и жутком обличье российской армии, - первое свидетельство участника агрессии о том, что происходит в эти месяцы на украинской земле. Безусловно, будут и другие - и никакая пропаганда уже не поможет скрыть тот позор, тот срам, который обнажило это дикое нападение.
Люди, практически доведенные до отчаяния, люди, на которых наплевать их начальству и их собственным соотечественникам, люди, гниющие на полигонах, пока верховный шут в своих безразмерных брючках набирается храбрости начать войну. "Они превратили нас в дикарей", - говорит Филатьев. Дикари, врывающиеся в мирный украинский Херсон - возможно, не самый богатый, но уютный и спокойный южный город. Дикари, жрущие все, что находят на кухнях в захваченных ресторанах и офисах. Дикари, дерущиеся за место в очереди в душ. Дикари, грузящие в свои боевые машины украденные компьютеры. Элита российской армии! Освободители! Нет, зловонная саранча с оловянными пустыми глазками Путина.
Понимают ли русские, что в глазах всего мира они так и выглядят - такой вот зловонной нахрапистой саранчой? Нет, не в глазах цивилизованного мира, а в глазах мира вообще. В то время как цивилизованный мир вводит одни санкции за другими, посылает Украине оружие и задумывается об отмене туристических виз, китайцы и индусы покупают российскую нефть и даже участвуют в российских военных учениях. Но это не отменяет презрения, нет. Только российская пропаганда думает, что Запад использует Украину для ослабления России - будто это Украина на Россию напала, аннексировала Кубань и ведет бои за Ростов. Нет, это Китай использует Россию для ослабления Соединенных Штатов и действительно готов бороться с американцами до последнего россиянина. Если вы хотели узнать, кто в этом мире сейчас просто бессмысленное пушечное мясо, то это русские и есть.
Зачем вообще нужна армия, которая не знает, за что она воюет? Не только из книги Филатьева, но и из показаний оказавшихся в плену российских военнослужащих мы узнали, что солдаты вообще не понимали, куда и зачем их везут, с кем и почему они воюют, на территории какой страны находятся. Когда поняли, что Украина, решили, что пришли "освобождать", и недоумевали от ненавидящих взглядов местного населения. Потом начали это население грабить - думаю, так же грабили бы и население Брянской или Тульской области, если бы только разрешили. Так это точно армия - или все же орда уголовников, нанявшихся заработать из-за общей российской социальной неустроенности и готовых зарабатывать как придется - хоть покраской травы, хоть грабежом. Кого и от чего эта армия может освободить, если ее солдаты - бессловесные запуганные рабы с автоматами?
Филатьев говорит, что примерно так же, как он, к этой бессмысленной жестокой войне относились многие его сослуживцы - но все прекратили контакты с ним после его свидетельств. Единственный настоящий герой среди всех этих накачанных мужиков с автоматами мгновенно оказался изгоем.
Русские, как же вам удалось так стремительно утратить человеческий облик и элементарное понимание того, что человек просто обязан сопротивляться злу, если хочет выжить? Ведь каждый день соучастия в войне испепеляет каждого, кто думает, что можно остаться равнодушным свидетелем или даже сторонником восторжествовавшего, утюжащего соседнюю страну, убивающего людей зла.
Нет, зло обязательно возвращается. Бумерангом.
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