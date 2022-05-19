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Также: Портников, Европа, Россия, Колонки, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Пляс выходит в минус

Виталий Портников, 19.05.2022

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Депутаты сразу нескольких фракций Европейского парламента собираются проголосовать за постановление, призывающее к введению санкций против бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера, остающегося главой наблюдательного совета "Роснефти" спустя несколько месяцев после начала вторжения его друга Владимира Путина в Украину.

Еще одна фигурантка этого направленного против европейских "путинферштееров" постановления - бывшая руководительница австрийского дипломатического ведомства и член наблюдательного совета "Роснефти" Карин Кнайсль, на свадьбе которой в 2018 году отплясывал сам кремлевский фюрер. Вообще эта свадьба - пожалуй, лучшее доказательство "антифашистских" устремлений Путина, озабоченного "денацификацией" Украины. Кнайсль - формально беспартийный политик, но в правительство она входила по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которая появилась на политической сцене страны - какой парадокс! - именно потому, что другие партии не хотели принимать в свои ряды бывших членов НСДАП.

Вот так вот конкретненько. Можно рассказывать по телевизору про азовцев, нациста Зеленского и еврея Гитлера, а можно танцевать на свадьбе представительницы партии, чей первый председатель был членом НСДАП и бригаденфюрером СС. Ну а потом еще и обеспечить ей хлебное место.

У Шредера, конечно, куда более приличная биография. Была. Но теперь стоит задаться вопросом: понимал ли этот человек, который, судя по его последним интервью, великолепно разбирается в политике и амбициях своего кремлевского друга, что становится фактическим соучастником войны. Ведь Шредер был не просто свадебным генералом Путина. Он активно лоббировал интересы "Газпрома" все эти годы. А главный смысл этих интересов заключался в усилении энергетической зависимости Германии от России. И в строительстве системы обходных газопроводов с понятной целью: создать возможности для прокачки газа в Европу в ситуации, когда украинскую ГТС нельзя будет использовать из-за военных действий.

Украинские политики и эксперты предупреждали своих немецких собеседников, что когда последний из этих обходных газопроводов будет построен, начнется большая война в Европе, но такие, как Шредер, поднимали их на смех и объясняли подобные прогнозы глупостью и жадностью украинцев. А все произошло ну ровно так, как и предсказывали: достроили газопровод и начали войну. Но Шредера даже это не отрезвило. И хочется, конечно, понять, почему - из-за жадности и нежелания терять доход или из-за такой прочной связки с Путиным, которую уже и разорвать невозможно.

В любом случае возможное попадания бывшего федерального канцлера в санкционный список - явление само по себе беспрецедентное и демонстрирующее, как стремительно меняется мир после российского нападения на Украину. Шредер - не российский чиновник и не олигарх, не Лавров и не Абрамович. Он плоть от плоти той самой политической элиты, часть которой - и весьма авторитетная часть - не стеснялась одновременно говорить о ценностях цивилизованного мира и прислуживать Путину. И если европейские депутаты понимают, что эти высокопоставленные лицемеры с подмоченными репутациями больше не должны чувствовать себя комфортно, то это первый шаг к выздоровлению.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 19.05.2022
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И война, и позор

Виталий Портников, 14.04.2022

Западные политические элиты десятилетиями выстраивали связи с путинским режимом. На критику это сонмище Шредеров отвечало насмешками и поучениями. Растление не прошло даром. Даже сейчас, после Мариуполя и Бучи, в демократической Франции половина избирателей голосует за поклонников Путина.

Виталий Портников

Свадьба с подполковником

Виталий Портников, 16.08.2018

В конце 30-х это были нацисты. После войны - ультралевые террористы, которые проходили подготовку в специальных лагерях советских спецслужб. Сегодня Кремль одной рукой поддерживает ультраправых, другой - леваков, лишь бы они были полны решимости разрушить Европейский Союз и развязать Путину руки в его мечтах по возрождению советской империи и укрощению ее бывших республик и сателлитов.
Владимир Путин и Герхард Шредер. 2012 год. Фото: kremlin.ru

Титан и карлики

Виталий Портников, 29.05.2020

Если мы узнаем о финансировании того или иного западного политика из кремлевских источников благодаря обнародованным в прессе записям и спецагентам, то это ужас и такой политик должен немедленно подать в отставку и не позорить себя и своих сторонников. А если Шредер легально получает деньги из Москвы и лоббирует интересы путинских монополий - то это чудесно. Как вы стали валютной проституткой, Марья Ивановна? - Да мне просто повезло.

Виталий Портников. Courtesy photo

Проникающее ранение

Виталий Портников, 17.05.2018

Западную политическую коррупцию я бы измерял не в шредерах. В шредерах лучше измерять глубину падения отставных западных политиков, пропорциональную сумме полученных ими за свои услуги кремлевских гонораров. А западную политическую коррупцию я бы измерял в аграмунтах.


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