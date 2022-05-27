

Фото: Минобороны Украины

Российские войска в Донбассе в последние дни достигли определенных тактических успехов, создав реальную угрозу окружения украинской группировки в районе Северодонецка - Лисичанска. Эти успехи стали возможны потому, что украинской армии не хватает тяжелых вооружений и особенно боеприпасов к ним.

До сих пор украинцы воюют в основном оружием советского производства. Боеприпасы соответствующих калибров производятся почти исключительно в России. И запас таких снарядов у агрессора на порядок больше, чем в Украине. Первые три месяца российско-украинской войны основательно опустошили на только украинские арсеналы, но и арсеналы стран Восточной Европы, которые значительную часть имеющихся у них советских вооружений и боеприпасов уже передали или передают Украине.

Для украинцев замена советских вооружений на вооружения стран НАТО становится вопросом выживания. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже неоднократно заявлял, что в Украине предстоит длительная война на истощение. Страны НАТО, включая США, ориентируются на то, что война продлится как минимум до конца 2022 года, но вполне может затянуться и на несколько лет. Отсюда непреложно следует вывод о том, что Украине не просто нужно бесперебойно поставлять западные вооружения, но уже сейчас военно-промышленный комплекс США, Британии и других ведущих государств альянса должен начать перестраиваться и развиваться в интересах Украины. Уже через несколько месяцев - вероятно, осенью - украинская армия должна будет воевать преимущественно тяжелым вооружением западных образцов.

Сперва эксперты прогнозировали, что западные тяжелые вооружения массово поступят в украинские войска в июле. Затем этот срок был отодвинут на август, но нет уверенности, что и он будет выдержан.

Из стран НАТО больше всех помогают Украине вооружениями и боевой техникой США, Великобритания, Польша, Чехия, Канада и страны Балтии (но военный потенциал последних невелик). При этом Вашингтон и Лондон уже предприняли первые шаги по развитию производства некоторых видов вооружений в интересах Украины.

Однако ведущие страны ЕС - Франция и Германия - занимают в вопросе поставок вооружений Украине двойственную позицию. Особенно это касается Германии. На словах канцлер Олаф Шольц и министры его правительства готовы помочь Украине оружием, в том числе тяжелым, а на практике всячески тормозят поставки с помощью различных бюрократических уловок. Иногда в дело идут совершенно фантастические аргументы. Так, бывший советник экс-канцлера Ангелы Меркель заявляет, что в Украину нет смысла поставлять "Леопарды" и другую германскую тяжелую бронетехнику, поскольку украинским танкистам будто бы потребуется больше года для ее освоения, а за это время война может закончиться. В действительности украинские танкисты, имеющие опыт работы с советскими танками, способны освоить те же "Леопарды" за несколько недель.

Германские СМИ пишут, что ведущие государства НАТО будто бы достигли негласной договоренности не поставлять в Украину танки и самолеты, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Логики в таких рассуждениях немного. Ведь танки советского производства на Украину поставляются; получает она и самоходные гаубицы (в частности, французские), и буксируемые американские гаубицы с большим радиусом стрельбы, чем танки, а также анонсируется поставка американских противокорабельных ракет "Гарпун", способных положить конец господству российского флота в Черном море.

Разговоры об опасности "прямой военной конфронтации России и НАТО" не стоят ничего. В нынешних условиях, учитывая превосходство НАТО в обычных вооружениях, такая конфронтация возможна только с применением тактического ядерного оружия. На возможность ядерного удара неоднократно намекали высокопоставленные представители Кремля, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова. Чтобы избежать подобной эскалации, достаточно заранее предупредить Путина, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия она получит точно такую же американскую "ответку".

Думаю, что все разговоры о том, что нужно "не раздражать Москву" и помочь Путину "сохранить лицо", - лишь неуклюжий способ оправдать продолжение прежнего курса Германии, Франции и некоторых других европейских государств на "умиротворение Кремля". Политиков и бизнесменов, которые получали выгоды от связей с путинской Россией, в Германии и других странах Евросоюза остается немало. И они готовы лоббировать заключение "компромиссного" российско-украинского соглашения, по которому Украина лишилась бы части своей территории.

Никакой компромисс уже невозможен. Вопрос может стоять только так: либо оттеснение российских войск до линий 23 февраля, либо капитуляция Украины и Запада. Любое "компромиссное соглашение" будет на практике лишь коротким перемирием. И ни о каком нейтральном статусе Украины не может быть и речи. В случае успешного для нее завершения войны Украине придется иметь армию, которая по численности и вооружению будет не меньше турецкой и сможет существовать только при постоянной помощи со стороны НАТО. Западные политики должны все это сознавать и не пытаться достичь "гнилых компромиссов" с Кремлем.