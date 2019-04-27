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Игра на повышение - важнейшая часть российской внешней политики.

Вы нам про Крым, а мы уже в Донбассе. Вы ожесточенно дискутируете о том, кому и как следует выполнять минские соглашения, а мы теперь Сирию бомбим. Вы пытаетесь постичь сирийский сюжет, а кремлевский повар уже вовсю прикармливает Африку. Вы повара разоблачаете, а мы опять об украинских братьях призадумались. Как бы их еще осчастливить?

С паспортами, которые Владимир Владимирович решил раздавать жителям оккупированных "республик", ведется та же самая игра, что и раньше. Сперва, незадолго до выборов в соседней стране, Госдума принимает закон об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ "в гуманитарных целях", давая повод для довольно ясных умозаключений о том, кому адресована эта новость. Потом, накануне второго тура президентской гонки, вброс со ссылкой на анонимный источник, близкий к Кремлю: мол, вопрос практически решен, в рамках нового закона Россия будет раздаривать свои паспорта гражданам ДНР и ЛНР. И мы гадаем, идет ли речь о приднестровском сценарии, о сценарии южноосетинском или же, не договорившись с батькой, Москва решила присоединять Донбасс. Тем самым обеспечивая Путину еще два срока законного пребывания на вершине власти. Чуть позже слух оборачивается указом, сопровождаемым бронебойной пропагандистской риторикой насчет "общепризнанных принципов и норм международного права" и "гуманитарных целей".

Ну а сегодня, когда эти гуманистические поползновения уже осознаны и на Украине, и на Западе, Путин совершает следующий шаг. "Мы вообще, - говорит он на пресс-конференции в Пекине, - думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", и его искрометное заявление, конечно же, производит фурор. Хотя пора бы и привыкнуть к подобным заявлениям, и не удивляться, воспринимая их как естественный ход в той осточертевшей игре, о которой сказано выше.

Однако привыкнуть все-таки трудно, поскольку поди пойми, когда он блефует, а когда декларирует готовность невдолге разжечь очередную войну. Вот раньше, после Крыма, сообщая о том, что его войска могут взять Киев за пару дней, Путин вроде бы просто стремился запугать фашистскую хунту и уважаемых партнеров на Западе. Разумеется, нынче Владимир Владимирович тоже шутить изволит, но в этой его шутке, как можно предположить, гораздо меньше юмора, чем раньше. Ибо Украина Владимира Зеленского всерьез намерена вступать в диалог с Донбассом, где избранный президент весьма популярен под именем доброго и честного президента Голобородько, а это наихудший сценарий для Кремля. Сериал, в ходе которого Киев при помощи мягкой силы привлекает смертельно уставшие от войны, бандитизма и нищеты сердца донецких и луганских.

Такие миротворческие инициативы сильно вредят замыслам кремлевского руководства, но игнорировать их нельзя, потому на той же пресс-конференции Путин высказывается двояко.

С одной стороны, выражает желание однажды встретиться и покалякать с Зеленским - про мир и дружбу между народами. Только вот не уверен он, понимаете ли, в том, что собеседник знает правильные ответы на вопросы, которые хочет задать ему президент РФ. Амнистия боевикам, особый статус ОРДЛО, транзитные договоры по газу - много вопросов у Владимира Владимировича к Владимиру Александровичу. Но, увы, нет гарантий, что тот согласится ответить на них положительно. То есть капитулировать перед Россией, и потому Путин как бы в замешательстве. Допускает, что "когда-то будет встреча", но и колеблется: а нужно ли вести переговоры, если все так сложно устроено? С мягкой нерешительной улыбкой заговаривает он на эти животрепещущие темы. С надеждой и тревогой обсуждает их с корреспондентами. На голубом глазу.

Но, с другой стороны, более всего он торопится - со своими паспортами и угрозами. Быть может, слишком спешит, доказывая целому свету, что плевать хотел на гуманитарку, а русскоязычные в ДНР и ЛНР нужны ему для других целей. Не для того даже, чтобы триумфально переизбраться в ближайшие годы, а чтобы истязать соседей. Для того, чтобы проснуться и переизбраться в новой стране, ему достаточно Южную Осетию присоединить, если Крым уже проехали. Холодная война протекает по иным законам, связанным с необходимостью медленно, но постоянно ее подогревать, оттого он и повышает ставки. Позавчера Крым, вчера Алеппо, сегодня ксивы для украинцев, завтра целый мир закидаем нашими паспортами.