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В Москву этапировали украинских политзеков - в столичные СИЗО доставлены Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Александр Кольченко и, по неподтвержденной информации, Олег Сенцов. По данным источников в Москве и Киеве, готовится большой обмен заключенными. На родину должны отправиться и пленные украинские моряки. Тем временем на Украине суды массово освобождают из СИЗО фигурантов дел о госизмене, терроризме и сепаратизме.

В 2016-2017 годах Владимир Путин помиловал пятерых украинских политзеков: военную летчицу Надежду Савченко, фигуранта дела "крымских террористов" Геннадия Афанасьева, фигуранта "шпионского" дела Юрия Солошенко, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Еще один политзек, украинский крестьянин Сергей Литвинов, был передан на родину весной 2019 года для отбывания наказания, после чего его помиловал президент Украины Владимир Зеленский.

Пока неизвестно, какой юридический механизм будет использован для освобождения украинских политзеков. Как отмечает глава "Агоры" Павел Чиков, есть три варианта: президентское помилование, передача для отбывания наказания на родину или вынесение Верховным судом решения о пересмотре приговора.