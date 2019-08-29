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В Москву этапировали украинских политзеков - в столичные СИЗО доставлены Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Александр Кольченко и, по неподтвержденной информации, Олег Сенцов. По данным источников в Москве и Киеве, готовится большой обмен заключенными. На родину должны отправиться и пленные украинские моряки. Тем временем на Украине суды массово освобождают из СИЗО фигурантов дел о госизмене, терроризме и сепаратизме.
В 2016-2017 годах Владимир Путин помиловал пятерых украинских политзеков: военную летчицу Надежду Савченко, фигуранта дела "крымских террористов" Геннадия Афанасьева, фигуранта "шпионского" дела Юрия Солошенко, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Еще один политзек, украинский крестьянин Сергей Литвинов, был передан на родину весной 2019 года для отбывания наказания, после чего его помиловал президент Украины Владимир Зеленский.
Пока неизвестно, какой юридический механизм будет использован для освобождения украинских политзеков. Как отмечает глава "Агоры" Павел Чиков, есть три варианта: президентское помилование, передача для отбывания наказания на родину или вынесение Верховным судом решения о пересмотре приговора.
"Осторожная надежда". Слева направо: режиссер Кристоф Ружжиа, главный организатор французской кампании солидарности с Олегом Сенцовым, Полина Ковалева (PEN America), посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.
Украинец Роман Сущенко, осужденный в Росии к 12 годам строгого режима по обвинению в шпионаже, доставлен из колонии в Кировской области в столичный СИЗО-2 "Лефортово", сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников.
Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе и его его сестра Наталья Каплан не подтверждают информацию об этапировании Олега Сенцова в Москву.
Фигуранты дела "крымыских дезертиров" Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные на Украине к 14 и 13 годам колонии соответственно, а также известный по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе Евгений Мефедов, обвиняемый украинскими властями в сепаратизме, проходят юридическую процедуру оформления обмена заключенными с Россией, сообщил их адвокат Валентин Рыбин.
https://ru.krymr.com/a/news-obmen-moget-sostoiatsa-v-piatnicu/30135017.html
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов доставлен из колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный "информированный источник". По словам источника, украинец помещен в СИЗО-2 "Бутырка" московского управления ФСИН. Другой неназванный источник утверждает, что Сенцова могли поместить в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально подконтрольный ФСБ. По данным Baza, Сенцв находится именно в "Лефорове".
Киевский апелляционный суд освободил из СИЗО обвиняемого в госизмене главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган написала в соцсетях, что освобождение Вышинского состоялось "в рамках подготовки к обмену "35 на 35". Она опубликовала фотографию подписанного Вышинским согласия на участие в обмене. Позже публикации были удалены.
Ранее Вышинский заявлял, что отказывается участвовать в обмене. "Коммерсант" сообщал, что Вышинского и Сенцова в списках на обмен нет.
Обмен заключенными между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок, сообщил адвокат ряда удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин. "Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сказал юрист.
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен пройти до конца недели, сообщил "Известиям" адвокат нескольких удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин. По словам юриста, с тех, кого готовят на обмен, должны быть сняты обвинения. "Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени всё должно произойти", - сказал адвокат.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прилетела в Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу России на Украине. В Киеве она пробудет один день, добавили в посольстве.
Москва и Киев обсуждают обмен заключенными по формуле "33 на 33", сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По словам одного из источников, освобождение обвиняемого украинскими властями в госизмене главреда РИА "Новости-Украина" будет проходить "по особой схеме".
Бывший сотрудник "Беркута" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в "самообороне Крыма", проходит юридические процедуры оформления обмена на украинского моряка, сообщил его адвокат Игорь Свинцицкий. "Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", - сказал юрист.
Осужденный на Украине по обвинению в терроризме боевик "ЛНР" россиянин Алексей Седиков по предложению сотрудников СБУ написал заявление о помиловании на имя президента Владимира Зеленского, сообщает "Громадское".
Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Гнатьева, который с ножом покушался на участника АТО - члена добровольческого батальона Организации украинских националистов. По данным правозащитницы Татьяны Близнюк, Гнатьева освободили для обмена на удерживаемых в России украинцев.
Член московской ОНК Евгений Еникеев сообщил "Крым. Реалиям", что замначальника СИЗО-2 "Лефортово" по режиму Александр Ханов подтвердил присутствие в изоляторе Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко и Романа Сущенко. "При этом он сказал, что (Павла. - Ред.) Гриба нет, хотя для него вчера приняли передачу. Поэтому, скорее всего, если все-таки ему передачку приняли, то он должен быть там", - сказал Еникеев. Члену ОНК сообщили, что он не может увидеться с украинцами-политзеками, поскольку все они якобы написали заявления об отказе общаться.
Из СИЗО Одессы на обмен в Киев вывезли обвиняемых в госизмене украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдавии Петра Мельничука. Им изменили меру пресечения по требованию Генпрокуратуры Украины. Четвертого фигуранта дела Валерия Пикалова вернули в СИЗО.
Администрация СИЗО-2 "Лефортово" приняла передачи на имя украинских политзеков Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова, сообщила журналистка Виктория Ивлева.
Украинские политзеки Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб и Александр Кольченко этапированы в Москву и находятся в СИЗО-2 "Лефортово", подконтрольном ФСБ. Журналистка Виктория Ивлева и активист Алексей Боганцев сделали передачи для всех пятерых, администрация изолятора их приняла. До сих пор было известно об этапировании в Москву Балуха и исчезновении из Владимирского централа Карпюка. Причина доставки политзеков в Москву неизвестна. Дальше →
Ведь чем государственный терроризм выгодно отличается от обыкновенного? С обычными отморозками тоже редко удается договориться, но зато людей, которых они удерживают, можно попытаться освободить при штурме, уничтожив бандитов. Лефортовскую тюрьму или колонию в Лабытнанги, где сидит Олег Сенцов, штурмовать затруднительно. Оттого приходится все-таки беседовать с Владимиром Владимировичем.
300 дней продолжается "бессрочный пикет" московских активистов за освобождение украинских заложников Кремля по принципу "всех на всех". Одиночки, по расписанию сменяя друг друга, пикетируют приемную АП, ФСИН, Минздрав с портретами Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Олега Сенцова. По выходным пикетчики выходят на Арбат. Десятки тысяч человек подписали петицию, но Россия, конечно, не торопится "забирать своих".
Любой процесс над украинскими политзеками в России и над российскими диверсантами в соседней стране оборачивается разгромным моральным поражением для Кремля, и в гибридной войне прослеживается эта странная диалектика. Путин побеждает на той войне, которой нет, словно в ней участвуют одни призраки. Путин проигрывает, когда в кадре появляются живые страдающие люди. Или из тюремных застенков доносятся их голоса.
Кинорежиссер Олег Сенцов, 145-й день продолжающий в ямало-ненецкой ИК-8 "Белый медведь" в Лабытнанги голодовку за освобождение всех украинских узников Кремля, объявил, что с субботы, 6 октября, прекращает акцию.
Олег Сенцов голодает пятый месяц. В Париже у российского посольства продолжается эстафета однодневных голодовок солидарности с участием известных режиссеров, публицистов, правозащитников. В Москве и Петербурге 18-го числа каждого месяца проводятся одиночные пикеты в поддержку крымских узников. В среду российские ученые пикетировали администрацию президента с требованием обменять "всех на всех". Видео Юрия Тимофеева.
Требование бессрочной голодовки Олега Сенцова - освобождение всех украинских политзаключенных России. Ни у кого нет полного списка украинцев, отправленных Москвой за решетку по политически мотивированным делам. В открытых источниках мы нашли информацию о 78 заложниках Кремля - украинских и крымскотатарских активистах, верующих, а также "террористах", "экстремистах", "диверсантах" и "шпионах".