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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Политзеки, Украина, Президент, Акции протеста, Война, Общество, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров

статья Нерешенное уравнение

04.07.2019

300 дней продолжается "бессрочный пикет" московских активистов за освобождение украинских заложников Кремля по принципу "всех на всех". Одиночки, по расписанию сменяя друг друга, пикетируют приемную АП, ФСИН, Минздрав с портретами Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Олега Сенцова. По выходным пикетчики выходят на Арбат. Десятки тысяч человек подписали петицию, российские заключенные на Украине шлют Владимиру Путину письма, но он, конечно, не торопится "забирать своих".

Видео Юрия Тимофеева:

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04.07.2019
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