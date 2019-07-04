300 дней продолжается "бессрочный пикет" московских активистов за освобождение украинских заложников Кремля по принципу "всех на всех". Одиночки, по расписанию сменяя друг друга, пикетируют приемную АП, ФСИН, Минздрав с портретами Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Олега Сенцова. По выходным пикетчики выходят на Арбат. Десятки тысяч человек подписали петицию, российские заключенные на Украине шлют Владимиру Путину письма, но он, конечно, не торопится "забирать своих".

Видео Юрия Тимофеева: