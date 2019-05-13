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статья Недорогие мои старики

Илья Мильштейн, 13.05.2019
Фото: miloserdie.ru
Фото: miloserdie.ru
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Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что выплата пенсий новым нашим гражданам, проживающим на территориях ДНР и ЛНР, не станет проблемой для российского бюджета, бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Насколько можно его понять, с одной стороны, средств в казне хватит, чтобы обеспечить пенсионеров Донбасса, а с другой стороны, вовсе не факт, что эти граждане вообще получат деньги. Поскольку, как выразился министр, "человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс".

Вообще жалко всех, но стариков, которым выпало жить в "народных республиках", жалко вдвойне. Сперва нашествие в их города и села российских войск под прикрытием бандформирований. Потом настоящая война, бомбежки, разворованная гуманитарка. Потом "минский процесс", установление твердой власти победивших пророссийских боевиков, ротация которых производится при помощи тротилового эквивалента. Пять лет нищеты и страха, а на то, чтобы подняться и уехать, уже нет сил, или некуда уезжать, и все яснее чувство, что за их спинами творится большая политика, а сами они никому не нужны и никто им не поможет.

С гражданством получается не лучше, чем с гуманитаркой. Недавний указ Путина об упрощении процедуры предоставления российского гражданства, заметно обострив ситуацию в мире, жизнь старикам пока только ухудшил. Украинские власти грозятся лишить их прав на пенсии и социальные выплаты, которых они, впрочем, в массе своей и так не получают. А министр труда Топилин, как бы успокаивая российских граждан, сообщает, что тревожиться не о чем: мало кто из потенциальных нахлебников сможет претендовать на нашу с вами пенсию. Они, мол, еще прописаться должны, да кто ж их зарегистрирует?

Что говорить, цинизм запредельный. Позавчера поломали людям жизнь, устроив на ровном месте войну с несуществующей хунтой, дабы спасти никем не преследуемый самый разъединенный в мире народ. Вчера, чтобы свежеизбранному президенту Зеленскому жизнь медом не казалась, в Кремле решено было осчастливить пенсионеров Донбасса. Сегодня открылось, что со своими российскими паспортами они останутся дома - вероятно, и без наших пенсий, и без украинских. Зато казне российской ничего не грозит, и это, как бы поточнее выразиться, хорошая новость из сферы макроэкономики. Умеют у нас в кабинете министров бюджетные деньги считать, увеличивая пенсионный возраст зарегистрированным россиянам и экономя на тех, кого завтра наградят паспортами. Такие награды еще называются посмертными.

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Илья Мильштейн, 13.05.2019
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Илья Мильштейн

Паспортами закидаем

Илья Мильштейн, 27.04.2019

Для того чтобы проснуться и переизбраться в новой стране, ему достаточно Южную Осетию присоединить, если Крым уже проехали. Холодная война протекает по иным законам, связанным с необходимостью медленно, но постоянно ее подогревать, оттого он и повышает ставки. Позавчера Крым, вчера Алеппо, сегодня ксивы для украинцев, завтра целый мир закидаем нашими паспортами.
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