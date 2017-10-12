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В юридическом комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы в среду прошли первые слушания по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Об этом сообщает "Коммерсант". По итогам разбирательства, которое, как ожидается, займет год, будет подготовлен доклад. Спецдокладчиком еще в мае был назначен литовец Эмануэлис Зингерис.

На слушаниях Зингерис сообщил, что намерен собрать материалы о ходе следствия и суда по делу об убийстве политика и оценить "юридическую технику" и "инструменты, к которым суд прибегнул в ходе расследования".

Также на заседании в среду выступили дочь погибшего Жанна Немцова, ее адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова и функционер "Открытой России", председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший. В своей речи Кара-Мурза отметил, что, вопреки настойчивым требованиям адвокатов, убийство Немцова было квалифицировано по статье 105 российского УК "как обычное бытовое преступление", а не по статье 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Между тем, подчеркнул функционер, Немцов намеревался в 2016 году баллотироваться в депутаты Госдумы, а в 2018-м - в президенты.

В свою очередь, Прохоров заметил, что российские власти делают все, чтобы создать видимость раскрытия дела, но при этом игнорируют организаторов и заказчиков убийства. "Мотив - устранение политического оппонента, хотя следствие и суд отказались это признать", - подчеркнул он. Прохоров попросил депутатов обратить особое внимание на ход следствия по выделенному в отдельное производство делу в отношении неустановленных заказчиков преступления. Ему и его коллеге Михайловой ни о каких следственных действиях по этому делу не известно, заметил адвокат.

Сама Жанна Немцова на вопрос депутатов, что именно может сделать ПАСЕ, ответила, что важно привлечение внимания международных структур к делу и контроль дальнейшего расследования, которое сейчас по сути не ведется.

В сентябре Кара-Мурза, Прохоров и Зингерис провели в Сенате США ряд встреч, на которой обсуждалась подготовка схожего доклада и Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Как пояснял Кара-Мурза, членами ПА ОБСЕ являются и Россия, и США; между тем ПАСЕ Россия бойкотирует.

10 октября коллегия Верховного суда под председательством Игоря Крупнова подтвердила сроки, назначенные пятерым осужденным по делу об убийстве Немцова. Приговор вынес тремя месяцами раньше, 13 июля, судья Московского окружного военного суда Юрий Житников на основании вердикта присяжных. 34-летний Заур Дадаев, отставной офицер кадыровского батальона Внутренних войск "Север", получил 20 лет строгого режима, 45-летний Анзор Губашев - 19 лет, его 34-летний брат Шадид Губашев - 16 лет, 37-летний бывший сотрудник чеченской милиции Темирлан Эскерханов - 14 лет, 48-летний Хамзат Бахаев - 11 лет строгого режима.

Всем, кроме Дадаева, было назначено также двухлетнее ограничение свободы по выходе из колонии. Кроме того, Дадаева лишили воинского звания лейтенанта и ордена Мужества, а Эскерханова - специального звания прапорщика полиции.

Апелляционная инстанция отменила лишь штрафы 100 тысяч рублей, назначенные каждому из осужденных.

Жалобы на приговор подали адвокаты как фигурантов дела, так и Жанны Немцовой. Защита осужденных требовала отменить обвинительный приговор и направить дело на новое рассмотрение. Между тем Прохоров и Михайлова настаивали в первую очередь на переквалификации обвинения со статьи 105 на статью 277 УК. Наряду с этим они отмечали и недоказанность вины Бахаева.

Согласно приговору, Дадаев был исполнителем убийства Немцова, Анзор Губашев - непосредственным пособником Дадаева, остальные подсудимые - их сообщниками. Все пятеро фигурантов были задержаны в Ингушетии и Москве в разные дни в начале марта 2015 года, примерно через неделю преступления. По крайней мере двое - Дадаев и Эскерханов - после задержания подвергались пыткам. Дадаев и братья Губашевы дали признательные показания; при этом Шадид Губашев свидетельствовал против Дадаева и своего брата, хотя они его в своих показаниях не упоминали. В дальнейшем все трое отказались от этих показаний и заявили о своей невиновности. Эскерханов и Бахаев с самого начала не признавали вину и не давали показаний на других фигурантов. При этом Бахаева ни Дадаев, ни Губашевы в своих показаниях не упоминали.

Наряду с Анзором Губашевым непосредственным пособником Дадаева СКР называл кадыровца Беслана Шаванова, служившего в "нефтяном полку" МВД по Чечне. Шаванов погиб при задержании в Грозном - также в начале марта 2015-го. Преследование кадыровца было прекращено в связи со смертью.

Заказчиком и организатором убийства в деле назван кадыровец Руслан Мухудинов. Его местонахождение, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении Мухудинова, а также "иных неустановленных лиц" выделены в отдельное производство. Мухудинов объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В первые месяцы следствия сообщалось, что СКР интересуется замкомом батальона "Север" Русланом Геремеевым, у которого Мухудинов работал водителем. Однако следователи, побывав в Чечне, заявили, что не могут разыскать Геремеева. По информации СМИ, в июле 2015 года следователи подготовили проект постановления о заочном обвинении Геремеева и Мухудинова. Однако документ не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, заявив, что для такого процессуального решения не хватает доказательств.

В декабре 2016 года судья Житников вызвал Руслана Геремеева и его племянника Артура Геремеева для дачи свидетельских показаний в процессе. Однако они вызов проигнорировали. Из кадыровцев в суде выступил только бывший командир "Севера" Алибек Делимханов - родной брат депутата Госдумы от "Единой России" Адама Делимханова, известного как лицо, близкое к главе Чечни.

Адвокаты Прохоров и Михайлова настаивали на вызове в суд самого Рамзана Кадырова. В окружении погибшего политика не исключали, что глава Чечни причастен к его убийству. Однако Кадыров в процесс вызван не был.