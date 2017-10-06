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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы испанец Педро Аграмунт подал прошение о добровольной отставке, сообщает пресс-служба ПАСЕ.

ПАСЕ временно возглавит заместитель председателя, глава британской делегации Роджер Гейл.

Ассамблея должна была голосовать за отстранение Аграмунта в понедельник. В ПАСЕ за отставку Аграмунта было собрано 100 подписей из 60 необходимых для начала процедуры отрешения от должности.

Лидер украинской делегации Владимир Арьев разместил в Фейсбуке заявление Аграмунта об отставке. Испанец объясняет, что подал в отставку из-за "сложностей в управлении и кризиса, в котором оказалась ПАСЕ из-за принятия конкретных сомнительно сочетаемых друг с другом решений". Оставить пост Аграмунту также посоветовал врач, говорится в письме.

28 апреля Бюро ПАСЕ вынесло Аграмунту вотум недоверия. С этого момента он потерял право совершать официальные визиты и участвовать во встречах в качестве главы ПАСЕ, а также выступать с публичными заявлениями как глава ассамблеи.

Недовольство председателем ПАСЕ резко усилилось, после того как он 20 марта с вместе несколькими членами ассамблеи прибыл на российском военном самолете в Сирию. С Аграмунтом и его коллегами этим же бортом в Дамаск прибыла делегация депутатов Госдумы, которую возглавлял председатель комитета по международным делам единорос Леонид Слуцкий. Аграмунт и Слуцкий встретились с сирийским диктатором Башаром Асадом.

24 апреля группа депутатов ПАСЕ потребовала от Аграмунта подать в отставку. Тот требование проигнорировал, однако, поскольку депутаты заблокировали работу ассамблеи, прекратил заседание. Ранее в тот же день - то есть через месяц с лишним после визита в Сирию - он уверял, что в этой поездке представлял не ассамблею, а лишь себя как депутата испанского парламента.

На другой день Аграмунт пообещал уйти с поста, но лишь после того, как 27 апреля в ПАСЕ выступит король Испании Филипп VI. Он потребовал, чтобы ему разрешили проводить короля в зал ассамблеи и прослушать его выступление. При этом само заявление об отставке председатель пообещал подать лишь еще через месяц с лишним - 29 мая.

Аграмунт считается одним из главных лоббистов России в ПАСЕ. В начале 2010-х, еще не будучи избранным на пост председателя, он лоббировал в ассамблее интересы Азербайджана. В начале 2013 года во многом его усилиями была отклонена резолюция ПАСЕ о нарушениях прав человека в южнокавказской стране. Другой высокопоставленный лоббист из ассамблеи, итальянец Лука Волонте, сейчас находится под следствием в своей стране по делу о взяточничестве, возбужденному как раз в связи с выплатами из Азербайджана.