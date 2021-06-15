

Акция у российского посольства в Праге. Апрель 2021 годв. Фото: Zewlakk

Франсуаза Том - французский историк, профессор Сорбонны, специалист по России. Оригинал статьи опубликован в издании Desk Russie под заголовком "Неудачи Путина и борьба за престол".

Если внимательно посмотреть на новости последних месяцев, можно заметить, что набор на первый взгляд разрозненных событий указывает на снижение российского потенциала влияния. Идет ли речь об устойчивой тенденции или о временном всплеске, связанном со сменой администрации в Белом Доме? От ответа на этот вопрос зависит исход борьбы за власть после Путина.

Начнем с впечатляющих неудач в сфере разведки. Если в прошлом Россия могла беспрепятственно разворачивать свою агентуру в "ближнем зарубежье" и в Европе, то с некоторых пор ее преследуют провалы. В Германии в феврале 2021 года контрразведка раскрыла российского агента, который обслуживал компьютеры Бундестага. Из Италии в марте выслали двоих сотрудников посольства России, взятых с поличным при получении военных документов, касающихся Италии и НАТО. Одновременно сеть российских агентов была раскрыта в Болгарии. Совсем недавно настал черед Македонии выслать российского "дипломата". Наконец, только что прошла чистка в спецслужбах Монголии, которая закончилась арестом двоих офицеров, обвиненных в работе на Россию. Эти синхронные выдворения агентов российских спецслужб показывают, что некоторые страны решили у себя прибраться.

Но речь идет не только о разведчиках. Под прицелом оказались и кремлевские сети влияния. В феврале украинские власти закрыли три пророссийских телеканала, а Виктор Медведчук, человек Путина в Украине, находится под домашним арестом.

Бурные события в Чехии и Словакии весьма поучительны. Кремль рассчитывал, что вакцина "Спутник V" поможет посеять рознь внутри ЕС и подорвать европейскую солидарность: в Западной Европе она должна была стать средством "инвентаризации" влиятельных европейцев, готовых работать с Москвой невзирая на решения национальных и европейских властей; в Восточной и Центральной Европе, в странах постсоветского пространства импорт "Спутника" призван был усилить позиции правящих пророссийских элит и в итоге окончательно нейтрализовать прозападные силы.

Поначалу казалось, что все идет по сценарию Кремля. С подачи пророссийского президента Милоша Земана чешские власти решили закупить вакцину "Спутник V". Противники этого решения, министр здравоохранения Ян Блатны и министр иностранных дел Томаш Петржичек, не одобрявшие курс на сближение с Москвой, потеряли свои посты. И вдруг премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции обвиняет российских агентов в организации взрыва на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. 18 апреля Чехия объявляет о высылке 18 российских "дипломатов" (за этим последует высылка 20 чешских дипломатов из России, Прага в ответ выдворит 70 российских дипломатов). Это серьезный удар. После распада СССР Прага превратилась в одну из главных баз российской разведки в Европе.

Решение Словакии закупить российскую вакцину тоже обернется фиаско. Сценарий тот же, что в Чехии: сначала складывается впечатление, что с помощью "Спутника" удастся устранить из правительства проевропейские элементы и открыть дорогу "русской" партии. Шесть министров подали в отставку в знак протеста против действий премьер-министра Игоря Матовича - его обвинили в том, что 1 марта он заказал 200 тысяч доз "Спутника" без согласования с партнерами по коалиции. Среди уволившихся был Иван Корчак, министр иностранных дел, настроенный сугубо проевропейски и проатлантически. И снова неожиданный поворот: национальный фармацевтический регулятор отказывается одобрить вакцину, указывая на различия между полученными партиями и образцами, проанализированными в журнале The Lancet. Скандал приводит к отставке Игоря Матовича. "Словаки пополнили список чудовищных русофобов. Кто следующий?" - огорчается близкая к Кремлю пресса.

При этом Россия чувствует, что ее постепенно вытесняют с Балкан. Она ликовала, когда прошлой осенью Мило Джуканович, заклятый враг Кремля на Балканах, потерял контроль над черногорским правительством - верх взяла коалиция, ядро которой составляли пророссийские, просербские и антинатовские деятели, объединенные в Демократический фронт (ДФ). Но в действительности ничего не изменилось. Черногория по-прежнему поддерживает политику санкций против России. Что касается Македонии, то эта страна сейчас входит в НАТО. Даже Белград только что согласился на строительство газопровода, соединяющего его с Болгарией, - по нему азербайджанский газ будет транспортироваться из греческого терминала. В результате Россия потеряет монополию на поставки газа в Сербию.

Только Болгария все еще кажется перспективной для Москвы. После парламентских выборов в апреле ни одна из основных партий не смогла получить большинство - ни антироссийская, проевропейская ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), возглавляемая премьер-министром Бойко Борисовым, ни Болгарская социалистическая партия, представителем которой является нынешний президент Болгарии, пророссийский Румен Радев. В последовавшей сумятице у власти оказалась группа пророссийских силовиков - правительство переходного периода до следующих выборов, назначенных на июль.

Показательный момент: президент уволил директора Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Димитра Георгиева. Как и в Чехии, болгарские спецслужбы были главным препятствием на пути кооптации и вербовки Кремлем правящей элиты. Именно Георгиев разоблачил вышеупомянутую сеть российских шпионов.

Поскольку у пророссийских экс-коммунистов нет шансов выиграть парламентские выборы, они делают ставку на создание коалиции из разного рода мелких русофильских группировок, призванных составить "третью силу" - "антиэлитарную", "антикоррупционную" и "суверенистскую", которая сумеет вытеснить с политической сцены прозападную партию. Альянс пророссийских сил с этими "спойлерами" должен позволить Кремлю предотвратить победу западников. Предстоящие выборы покажут, сумеет ли России сохранить свои мощные сети влияния в Чешской Республике и Болгарии. Нынче времена таковы, что даже пророссийские политики вроде Андрея Бабиша вынуждены прикрываться антироссийской риторикой.

На постсоветском пространстве ощущается эрозия российского влияния. В Молдове проевропейская Майя Санду выиграла президентские выборы 2020 года во многом благодаря поддержке молдавской диаспоры на Западе. Она победила пророссийский блок, созданный Партией социалистов во главе с Игорем Додоном и коммунистами Владимира Воронина. Парламентские выборы назначены на 11 июля, и Санду рассчитывает, что ее партию "Действие и солидарность" поддержит диаспора. Кремлевские эксперты уверены, что если Москве не удастся мобилизовать молдавскую диаспору в России путем создания третьей силы и агитации за нее, Молдова окончательно переметнется в западный лагерь. Причем численность молдавской диаспоры в России сократилась с 500 до 300 тысяч человек, поскольку молдаване предпочитают искать работу в Израиле. Молдавская армия только что объявила, что примет участие в учениях НАТО в Румынии. Более того, после визита Энтони Блинкена в Киев главы украинской, молдавской и грузинской дипломатии представили новое объединение: "ассоциированное трио" для совместной интеграции в Европу. Сближение между Молдовой и Украиной - очень плохая новость для Кремля.



Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы подписывают меморандум. Фото из твиттера Дмитрия Кулебы

Ощущение, что Москва теряет контроль в постсоветском пространстве, подкрепляется событиями конца апреля, когда между киргизами и таджиками произошли приграничные столкновения - погибли 55 человек, 300 были ранены. Обе страны входят в ОДКБ - организацию под эгидой Москвы. Когда происходили столкновения на границе, в Душанбе заседали секретари советов безопасности стран ОДКБ с участием представителя Кыргызстана. Организация воздержалась от публичных заявлений; Кремль не встал ни на чью сторону в этом конфликте. Его удалось урегулировать после вмешательства президентов Узбекистана и Казахстана. Анкара первой вызвалась быть посредником в урегулировании. Эрдоган предложил Киргизии помощь в восстановлении разрушенных домов и строительстве школ.

Некоторые из вышеописанных событий можно связать с ужесточением позиции Вашингтона в отношении Москвы в первые недели правления Байдена. Однако ослабление влияния Кремля в соседних странах и в самой России имеет и эндогенные причины, связанные с природой путинского режима. Так, продвижение православия и "национализация" истории могут обернуться против федеральной власти: духовное управление мусульман Татарстана установило День памяти погибших при взятии Казани в 1552 году, в то время как официальные кремлевские СМИ восхваляют Ивана Грозного. В Ташкенте бурю возмущения вызвал советский флаг, поднятый на концерте в честь Дня победы: один из депутатов назвал его "флагом захватчика".

Мода на узколобый национализм, политика свершившегося факта и культ грубой силы, пропагандируемые президентом Путиным, находят своих последователей: мы видим это на примере Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. Россия может стать первой жертвой разрушения мирового порядка - разрушения, которого она так настойчиво добивается.

Когда Горбачев начал перестройку в 1985 году, инакомыслие в России было практически искоренено Андроповым. Именно провалы на международной арене (неудачи в Афганистане, возвращение ХДС к власти в Западной Германии в 1982 году, установка "Першингов-2" в Европе), а не давление изнутри, побудили кремлевское руководство сменить риторику, а затем и политику, избрав Михаила Горбачева. Об этом прецеденте не следует забывать.

Сегодня, вне всякого сомнения, в кремлевских кулуарах разворачиваются споры о преемнике. Важнейший вопрос для путинских приближенных - на какие уступки Западу можно пойти, чтобы добиться снятия санкций и возобновления business as usual. Их цель - добиться этого с минимальными затратами, желательно - ограничившись символическими жестами. Если Вашингтон уже сейчас даст слабину и позволит Путину добиться новых успехов на международной арене, если европейцы не покажут ясное намерение сохранять выдержку и солидарность - даже независимо от позиции американцев, снижение российского влияния, которое мы наблюдаем, не получит продолжения и мы рискуем долго еще иметь дело с путинской Россией, с Путиным или без. Можно даже предположить, что одна из целей Путина на встрече с Байденом - продемонстрировать "нейтрализацию" США, чтобы деморализовать тех европейцев, которые рассчитывают на американскую вовлеченность.

Сплоченный костяк кремлевского руководства будет сохраняться до тех пор, пока там питают надежду на то, что вся Европа окажется под российским влиянием: ведь путинской России, чтобы выжить, необходимо иметь возможность свободно использовать европейские инвестиции и технологии. Только неудачи, которые они терпят в Европе, способны побудить борющиеся за власть кланы поставить под сомнение внешнеполитический курс Путина. Основательная депутинизация возможна только в том случае, если преемники столкнутся с провалом проекта вассализации Европы. Некоторые страны Центральной и Восточной Европы это поняли. Будем надеяться, что их примеру последуют западноевропейцы, которые, к сожалению, гораздо хуже понимают, что поставлено на карту.