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Одиозный Дитер Дэм - агент Вилли, завербованный вместе с женой в начале 70-х, по заданию Штази шпионил в Западной Германии и успешно внедрился в окружение барда-диссидента Вольфа Бирмана, которого лишили гражданства ГДР.

Пять лет назад Дэм опять попал в заголовки - он нанял в свою команду нераскаявшегося террориста RAF Кристиана Клара, отсидевшего 26 лет и вышедшего по УДО.

Для такого закадычного друга, как Дитер Дэм, у кремлевских всегда найдется доза "стратегической" вакцины.