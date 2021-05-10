О милых "Спутниках"
Скриншот с сайта РИА "Новости"
Одиозный Дитер Дэм - агент Вилли, завербованный вместе с женой в начале 70-х, по заданию Штази шпионил в Западной Германии и успешно внедрился в окружение барда-диссидента Вольфа Бирмана, которого лишили гражданства ГДР.
Пять лет назад Дэм опять попал в заголовки - он нанял в свою команду нераскаявшегося террориста RAF Кристиана Клара, отсидевшего 26 лет и вышедшего по УДО.
Для такого закадычного друга, как Дитер Дэм, у кремлевских всегда найдется доза "стратегической" вакцины.
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