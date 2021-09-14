Когда нацболы выигрывают дела в ЕСПЧ, они оказываются в щекотливой ситуации. Жалобы в Страсбурге рассматриваются годами, и заявители из самоотверженных борцов с режимом успевают превратиться в кремлевских солдатиков и "героев ДНР", заодно переругавшись между собой.

В 2018 году Эдуард Лимонов, не смущаясь парадоксом, назвал страсбургских судей "холуями ЕС и США" - они тогда присудили компенсации нацболам, отсидевшим за захват приемной АП, но все еще не вынесли решения по жалобе на запрет НБП. Сегодня ЕСПЧ признал запрет партии нарушением Европейской конвенции.

Компенсацию в размере 10 тысяч евро поделят между собой двое детей Лимонова и четверо бывших членов НБП: Аверин, Дмитриев, Фомченков и Волынец.