Бесславный путь
Когда нацболы выигрывают дела в ЕСПЧ, они оказываются в щекотливой ситуации. Жалобы в Страсбурге рассматриваются годами, и заявители из самоотверженных борцов с режимом успевают превратиться в кремлевских солдатиков и "героев ДНР", заодно переругавшись между собой.
В 2018 году Эдуард Лимонов, не смущаясь парадоксом, назвал страсбургских судей "холуями ЕС и США" - они тогда присудили компенсации нацболам, отсидевшим за захват приемной АП, но все еще не вынесли решения по жалобе на запрет НБП. Сегодня ЕСПЧ признал запрет партии нарушением Европейской конвенции.
Компенсацию в размере 10 тысяч евро поделят между собой двое детей Лимонова и четверо бывших членов НБП: Аверин, Дмитриев, Фомченков и Волынец.
Роман Попков, журналист, бывший лидер московского отделения НБП
Это очень смешно: присужденные Страсбургом компенсации достанутся и нынешним лимоновцам-реконструкторам, и ненавидимым ими прилепинцам. Таких наследничков оставила НБП.
Вообще, конечно, настал как раз тот случай, когда Кремль может спокойно опереться на решение ЕСПЧ и возродить НБП: учитывая современный кадровый состав, это будет уже не опасная, а напротив, полезная Кремлю конструкция. Погавкать на либералов и навальнистов, заклеймить Америку, НАТО и Украину - вполне годная была бы для Кремля штуковина.
https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/4461199233937897
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