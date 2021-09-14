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Также: Партии, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Эдуард Лимонов, Александр Аверин, Андрей Дмитриев, Сергей Фомченков

статья Бесславный путь

14.09.2021

Когда нацболы выигрывают дела в ЕСПЧ, они оказываются в щекотливой ситуации. Жалобы в Страсбурге рассматриваются годами, и заявители из самоотверженных борцов с режимом успевают превратиться в кремлевских солдатиков и "героев ДНР", заодно переругавшись между собой.

В 2018 году Эдуард Лимонов, не смущаясь парадоксом, назвал страсбургских судей "холуями ЕС и США" - они тогда присудили компенсации нацболам, отсидевшим за захват приемной АП, но все еще не вынесли решения по жалобе на запрет НБП. Сегодня ЕСПЧ признал запрет партии нарушением Европейской конвенции.

Компенсацию в размере 10 тысяч евро поделят между собой двое детей Лимонова и четверо бывших членов НБП: Аверин, Дмитриев, Фомченков и Волынец.

Роман Попков. Фото с сайта Нацбол.Ру
Роман Попков, журналист, бывший лидер московского отделения НБП

Это очень смешно: присужденные Страсбургом компенсации достанутся и нынешним лимоновцам-реконструкторам, и ненавидимым ими прилепинцам. Таких наследничков оставила НБП.

Вообще, конечно, настал как раз тот случай, когда Кремль может спокойно опереться на решение ЕСПЧ и возродить НБП: учитывая современный кадровый состав, это будет уже не опасная, а напротив, полезная Кремлю конструкция. Погавкать на либералов и навальнистов, заклеймить Америку, НАТО и Украину - вполне годная была бы для Кремля штуковина.

https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/4461199233937897

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14.09.2021
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