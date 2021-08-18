Из архива: дело Таисии Осиповой
Дело Таисии Осиповой - трагический эпизод репрессий медведевского периода. "Грани" тогда участвовали в широкой общественной кампании за освобождение смоленской активистки, обвиненной в торговле наркотиками. 10 лет назад Таисию защищали не только ее товарищи-нацболы.
Псковское дело Милушкиных во многом похоже: в провинции по "наркотической" статье репрессирована семья активистов с маленькими детьми и серьезными проблемами со здоровьем, в деле очевидны грубые фальсификации. Но мало кто слышал о деле Милушкиных до вынесения демонстративно жестокого приговора, когда Артем в отчаянии начал крушить клетку в суде и это видео разошлось по соцсетям.
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