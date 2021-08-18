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Также: Политзеки, Акции протеста, Общество, Россия, Политика | Персоны: Таисия Осипова

статья Из архива: дело Таисии Осиповой

18.08.2021

Дело Таисии Осиповой - трагический эпизод репрессий медведевского периода. "Грани" тогда участвовали в широкой общественной кампании за освобождение смоленской активистки, обвиненной в торговле наркотиками. 10 лет назад Таисию защищали не только ее товарищи-нацболы.

Псковское дело Милушкиных во многом похоже: в провинции по "наркотической" статье репрессирована семья активистов с маленькими детьми и серьезными проблемами со здоровьем, в деле очевидны грубые фальсификации. Но мало кто слышал о деле Милушкиных до вынесения демонстративно жестокого приговора, когда Артем в отчаянии начал крушить клетку в суде и это видео разошлось по соцсетям.

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18.08.2021
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Таисия Осипова в суде 27.12.2011. Фото Ю.Иващенко/Грани.Ру

Президентский срок

28.08.2012

Повторное рассмотрение дела Таисии Осиповой после вмешательства президента-гуманиста Медведева обернулось позором. Дело окончательно развалилось в суде. Тем не менее Осиповой дали 8 лет - вдвое больше, чем просил прокурор. Что это - абсурд или логика системы, безумие или точный расчет? Читайте отклики на приговор.
Таисия Осипова в суде 27.12.2011. Фото Ю.Иващенко/Грани.Ру

Ни за что!

30.12.2011

Вынесен чудовищный по жестокости приговор активистке "Другой России" Таисии Осиповой. Она получила десять лет по обвинению в продаже наркотиков, которое имеет признаки фальсификации: понятыми были люди из прокремлевских организаций, дело вели сотрудники центра "Э". Оппозиционеры и правозащитники призывают общество не смиряться с политическим произволом.

Таисия Осипова в суде 27.12.2011. Фото Ю.Иващенко/Грани.Ру

Дорога со Смоленщины в Страсбург

Дженни Курпен, 29.12.2011

Сегодня в Заднепровском суде Смоленска судья Евгений Дворянчиков вынесет приговор по делу политзаключенной Таисии Осиповой. На процессе стало очевидно, что дело грубо сфабриковано - Таисии были подброшены наркотики. Обвинение требует приговорить ее к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы. Защита подала жалобу в Страсбург. Фото и подробности из зала суда.

Таисия Осипова в суде 21.07.2011. Фото Лауры Ильиной

Таисия Осипова: Прорвемся!

Дженни Курпен, 26.12.2011

Завершается процесс по делу Таисии Осиповой. Приговор может быть вынесен под Новый год. Гособвинение запросило для активистки "Другой России" 12 лет и 8 месяцев лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. Для страдающей диабетом Осиповой такой срок равносилен смертному приговору. Интервью у Таисии взяла Дженни Курпен.
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