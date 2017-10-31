Реклама

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты России, в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все", - рассказал источник издания в штабе Собчак.

"Уход команды был неожиданным, ни о каких разногласиях речи до вчерашнего дня не было - наоборот, все были настроены доброжелательно", - отметил источник издания The Bell.

Уход Ситникова и его команды подтвердила "Ведомостям" представитель Собчак Ксения Чудинова. "Будем ли кого-то искать вместо него, пока неизвестно", - сказала она. Чудинова отметила, что причины такого решения Ситникова ей неизвестны.

Между тем о том, что Ситников может покинуть проект, ранее говорил изданию источник в штабе Собчак. "В штабе не могут нормально организовать работу, а разные сотрудники штаба, по сути, оказались должны выполнять одни и те же функции", - отметил источник.

Сам Ситников сказал "Новой газете", что причиной ухода его команды стала плохая организация работы штаба и отсутствие финансирования. "Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается. Там все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно. Что касается финансов, то я сам снимал офис", отметил политтехнолог. По его словам, во время поездок Собчак на семинары в Екатеринбург и Краснодар члены штаба скидывались "кто сколько может" на билеты пресс-секретарю, оператору и охране.

27 октября основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил, что не собирается участвовать в финансировании избирательной кампании Собчак. "Я считаю, это выборы без выбора, поэтому смысла в том, чтобы финансировать такую кампанию, никакого нет", - сказал Ходорковский. По его словам, Собчак играет ту политическую роль, которую ей позволяет играть Кремль.

О своем выдвижении Собчак объявила 18 октября. Она называет себя "кандидатом против всех". "Я вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей", - сказала журналистка.

На другой день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к планам Собчак стать кандидатом на пост главы государства.

24 октября Собчак дала первую пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты. Телеведущая назвала состав своего штаба: его возглавил первый гендиректор НТВ Малашенко, в 1996 году руководивший избирательной кампанией Бориса Ельцина, в штаб вошли политтехнологи Ситников, Виталий Шкляров и Марина Литвинович. По словам Собчак, Ситников возглавит офлайн-направление, а Шкляров будет отвечать за кампанию в интернете. К команде также присоединились юрист Елена Лукьянова, сценарист и телеведущая Авдотья Смирнова, журналист Антон Красовский. Пресс-секретарем штаба стала журналистка "Сноба" Чудинова.

Собчак на пресс-конференции назвала Крым украинским, пообещала бороться за освобождение политзаключенных и заявила, что не будет критиковать личность Владимира Путина, поскольку президент помогал ее отцу Анатолию Собчаку.