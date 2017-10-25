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Политтехнолог Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в избирательном штабе телеведущей Ксении Собчак, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на главу штаба Игоря Малашенко.

Сам Белковский рассказал РБК, что получил предложение от Малашенко в среду. По словам политолога, он намерен "дать Ксении Собчак набор гениальных идей, которые помогут ей реализовать политические амбиции".

По мнению Белковского, Собчак собирается всерьез побороться за пост главы государства в 2024 году, а нынешняя президентская кампания для нее - возможность попробовать свои силы.

Между тем "Дождь" со ссылкой на троих знакомых Собчак сообщает, что журналистка перед выборами планирует сменить имя и фамилию так, чтобы в бюллетене были слова "против всех". По одним сведениям, она может взять двойную фамилию "Собчак-Против всех", по другим - поменять на "Против всех" имя и фамилию. В штабе телеведующей такие планы Собчак отрицают.

При этом по закону, если кандидат менял имя или фамилию в течение года до дня выборов, в бюллетене все равно указываются его прежние данные.

Накануне Собчак дала первую пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты. Журналистка назвала состав своего штаба: его возглавил первый гендиректор НТВ Малашенко, в 1996 году руководивший избирательной кампанией Бориса Ельцина, в штаб вошли политтехнологи Алексей Ситников, Виталий Шкляров и Марина Литвинович. Ситников возглавит офлайн-направление, а Шкляров будет отвечать за кампанию в интернете. К команде Собчак присоединились юрист Елена Лукьянова, сценарист и телеведущая Авдотья Смирнова, журналист Антон Красовский. Пресс-секретарем штаба стала журналистка "Сноба" Ксения Чудинова.

Собчак на пресс-конференции назвала Крым украинским, пообещала бороться за освобождение политзаключенных и заявила, что не будет критиковать личность Владимира Путина, поскольку президент помогал ее отцу Анатолию Собчаку.

О своем выдвижении Собчак объявила 18 октября. Она называет себя "кандидатом против всех". "Я вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей", - сказала журналистка.

На другой день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к планам Собчак стать кандидатом на пост главы государства.

1 сентября "Ведомости" сообщили, что Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. По словам источников в администрации президента рассматривается 5-7 кандидатур. Один из близких к Кремлю источников назвал Собчак идеальным кандидатом. "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводила его слова газета.

Собчак расценила эту публикацию как "вброс с целью дискредитации". "Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" (администрацией президента. - Ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь", - написала журналистка в Инстаграме.