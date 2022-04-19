Безжалостно уничтожать созданное честным трудом и любовью - вот русская национальная идея. Страшный набег на киевские пригороды, точечные расправы в оккупированном Херсоне, ад в Мариуполе, где измученных жителей используют как рабов и живые мишени. А на украинской территории, захваченной 8 лет назад, не прекращается террор против крымских татар.

Эти кадры сняты сегодня в суде над 37-летним детским спортивным тренером Эмилем Зиядиновым, отцом четверых сыновей. Он уже два года за решеткой, приговор - 17 лет строгого режима.

Очередное дело о "терроризме" и "приготовлении к захвату власти" за встречи с единоверцами. Опять грубая провокация ФСБ, секретный свидетель под псевдонимом Татаров... И последнее слово подсудимого: "Лучше умереть, чем жить в унижении. К моему народу никогда не смогут прикрепить ярлык терроризма и экстремизма".

Да, Эмиль, весь мир наконец понял, какой народ построил террористическое государство. Тебе не придется сидеть до звонка. Русская машина смерти и террора будет остановлена раньше.