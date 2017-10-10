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Также: Полиция, Право, Криминал, СМИ, Автомобили, Общество, Происшествия | Персоны: Юлия Латынина, Алексей Венедиктов

новость Открыто дело о поджоге машины Латыниной

10.10.2017
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
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По факту поджога машины журналистки Юлии Латыниной возбуждено дело. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ирину Волк. Как следует из заявления чиновницы, следствие ведется по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога), предусматривающей до пяти лет колонии.

Между тем главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в комментарии агентству заметил, что, хотя приветствует возбуждение дела, возвращаться в Россию считал бы для Латыниной преждевременным. Он также заявил, что считает необходимым возбуждение по факту поджога дел не только по статье 167, но также по статьям 119 (угроза убийством) и 144 УК (воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов).

В ночь на 19 июля неизвестные опрыскали стену дачи Латыниной в Переделкине, Новая Москва, а также припаркованный рядом BMW журналистки неким едким составом. Восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от отравления парами этого вещества. Машиной пользоваться стало невозможно - с тех пор она оставалась у дачи и проветривалась.

Ранним утром 3 сентября автомобиль Латыниной сгорел. Дознаватель сначала не исключал версии самовоспламенения, однако затем обнаружил очаги возгорания сразу в трех местах.

9 сентября Латынина объявила, что уехала из России вместе с родителями и возвращаться в ближайшем будущем не намерена. Она не уточнила, в какую страну эмигрировала. Журналистка покинула Россию по совету или при содействии Венедиктова.

13 сентября главред "Эха" попросил у холдинга "Газпром-медиа", в который входит радиостанция, предоставить Латыниной и ее семье охрану после их возвращения в Россию.

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10.10.2017
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