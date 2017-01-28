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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Президент, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин

новость О том, не знаем о чем

Трамп впервые в должности президента США разговаривал по телефону с Путиным
28.01.2017
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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Дональд Трамп впервые после вступления в должность президента США говорил по телефону с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

О содержании переговоров президентов пока не сообщается. Во время беседы президентов в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

На субботу в расписании Трампа были запланированы пять телефонных разговоров и иностранными лидерами. Трамп уже переговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После разговора с Путиным Трамп позвонит президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии Малкольму Тернбуллу

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Песков подтвердил, что в субботу состоится телефонный разговор Путина с Трампом. "Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", - сказал Песков, отметив, что не стоит ожидать от первого телефонного разговора "субстантивных контактов по всему периметру".

Первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября. Российский президент поздравил Трампа с победой на выборах. Как сообшала пресс-служба Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Путин и Трамп также сошлись на том, что для обеих стран враг номер один - "международный терроризм и экстремизм". Российский президент заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.01.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Джентльмен и наперсточник

Виталий Портников, 20.01.2017

Обама не договорился с Путиным не потому, что был надменным идиотом, который не хотел разбираться в комплексах, бушующих в душе предводителя "бензоколонки". Обама не договорился с Путиным потому, что был джентльменом, который хотел честности от наперсточника, а ответом ему всегда был беспардонный и демонстративный обман.
Илья Мильштейн

В один и тот же Рейкьявик

Илья Мильштейн, 16.01.2017

Оттого так хочется довериться коллегам, утверждающим, будто Трамп и Путин уже условились заключить "сделку" в стиле римейка. Российский президент сыграет Горби, а президент США освоит роль великого Рональда. В иных исторических обстоятельствах, но с той же мерой ответственности они станут решать накопившиеся проблемы и постепенно эти проблемы решат.
Владимир Абаринов

Тень на сплетни

Владимир Абаринов, 13.01.2017

Досье с компроматом, опубликованное накануне пресс-конференции Дональда Трампа, дало избранному президенту возможность заболтать острые вопросы, учинить показательную порку журналиста и вообще превратить мероприятие в балаган. Таков новый формат общения главы государства с прессой.

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