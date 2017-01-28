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Дональд Трамп впервые после вступления в должность президента США говорил по телефону с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

О содержании переговоров президентов пока не сообщается. Во время беседы президентов в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

На субботу в расписании Трампа были запланированы пять телефонных разговоров и иностранными лидерами. Трамп уже переговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После разговора с Путиным Трамп позвонит президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии Малкольму Тернбуллу

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Песков подтвердил, что в субботу состоится телефонный разговор Путина с Трампом. "Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", - сказал Песков, отметив, что не стоит ожидать от первого телефонного разговора "субстантивных контактов по всему периметру".

Первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября. Российский президент поздравил Трампа с победой на выборах. Как сообшала пресс-служба Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Путин и Трамп также сошлись на том, что для обеих стран враг номер один - "международный терроризм и экстремизм". Российский президент заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга".