Реклама

Россия несет наибольшую угрозу для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Об этом на слушаниях в Сенате заявил выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра обороны Джеймс Мэттис, сообщает Reuters. Другими угрозами он назвал исламский терроризм и действия Китая в Южно-Китайском море.

Мэттис также заявил, что российский президент Владимир Путин пытается расколоть НАТО. При этом кандидат на пост главы Пентагона отметил ключевую значимость альянса для обеспечения безопасности США. "История дает ясный урок: страны с сильными союзниками процветают, а те, у кого таких союзников нет, - гибнут", - сказал отставной генерал.

Отвечая на вопросы сенаторов, Мэттис подчеркнул, что будет выступать за укрепление единства НАТО, в частности, за поддержку стран Балтии, которые ощущают угрозу со стороны России, и за территориальную целостность Украины. При этом он заявил, что США нуждаются в усилении своей военной мощи.

Мэттис также заявил, что вместе со своими подчиненными планирует выработать проект стратегии для противостояния России на мировой арене. "Я хотел бы узнать поближе мою команду в сфере безопасности, выработать проект стратегии для противодействия России из-за того, что она уже сделала", - сказал он.

Однако Мэттис ушел от ответа на вопрос о расширении санкций США против России. Кандидат также не стал отвечать на вопрос, могут ли возможные новые кибератаки со стороны России на США иметь военные последствия. "Решение о войнах не принимается автоматом", - сказал он. Как подчеркнул Мэттис, он намерен более подробно изучить этот вопрос и разработать принципы противодействия потенциальным угрозам в киберсфере.

США следует взаимодействовать с Россией, считает Мэттис, ведь страны взаимодействовали даже во время Холодной войны. Вместе с тем, заявил кандидат, США должны противостоять России в тех областях, где сотрудничество невозможно, и защищаться от России, если она будет действовать против американских интересов.

Кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео также назвал Россию угрозой и отметил, что она агрессивно действует на Украине. Помпео добавил, что считает обоснованными сведения о причастности России к хакерским атакам в США.

Мэттис, ушедший в отставку в 2013 году, может стать первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона более чем за полвека. Американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны. Однако Сенат может принять специальное решение и сделать исключение.

Мэттис принимал участие в боевых действиях в рамках операции "Буря в пустыне" в 1991 году, а также участвовал в операции в Афганистане против талибов. Затем Мэттис принял участие во вторжении в Ирак в 2003 году и был участником битвы за Фаллуджу в 2004 году. С 2007 до 2010 года он возглавлял Межвидовое командование вооруженных сил США

Прозвище "Бешеный пес" генерал получил за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам. На его счету множество неоднозначных и жестких высказываний.

Накануне выдвинутый Трампом на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон заявил на слушаниях в Сенате, что "Россия сегодня представляет угрозу". Обеспокоенность действиями России, которую высказывают союзники США по НАТО, кандидат назвал обоснованной.

Кроме того, Тиллерсон отрицательно ответил на прямой вопрос сенатора-демократа Бена Кардина о том, имеет ли Россия право на Крым. Также кандидат заявил о поддержке закона Магнитского и заверил, что никогда не добивался снятия санкций, введенных против Москвы.

На вопрос, верно ли, что хакерские атаки на США в ходе президентских выборов санкционировал лично Путин, кандидат ответил: "Думаю, это верное предположение". В то же время Тиллерсон уклонился от ответа на другой вопрос - считает ли он Путина военным преступником в связи с действиями России в Алеппо. "Я бы не стал использовать такое определение", - заметил кандидат.