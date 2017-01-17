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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Президент, Ядерное оружие, Мир, Политика, Оружие, Война | Персоны: Дональд Трамп

новость Советник Трампа назвал сроки улучшения российско-американских отношений

17.01.2017
Энтони Скарамуччи. Фото: Википедия
Энтони Скарамуччи. Фото: Википедия
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Улучшение российско-американских отношений может произойти в течение года, заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи. Как передает ТАСС, такой прогноз он сделал на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Я вообще очень оптимистичный человек, так же как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим", - сказал Скарамуччи.

При этом он отметил, что считает санкции "не самой лучшей вещью", но подчеркнул, что "действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе". "Скорее всего у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не сможем ли мы прийти к лучшему соглашению", - добавил он.

Скарамуччи также считает, что введенные Западом санкции имели обратный эффект и сплотили россиян вокруг Владимира Путина.

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ - да, конечно. Иначе бы их не использовали", - сказал советник Трампа.

Накануне избранный президент США в интервью The Times не исключил отмену некоторых санкций в отношении России, увязав это решение с заключением ядерной сделки с Россией. "У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил Трамп. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, - сказал он. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", - добавил избранный президент США, не уточняя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.

В Кремле на это призвали "набраться терпения" и дождаться официального вступления Трампа в должность. "Давайте наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента, а потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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17.01.2017

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