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Также: Президент, Российско-американские отношения, Россия, США, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

новость Кремль назвал дату разговора Путина с Трампом

27.01.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа намечен на 28 января. Как передает Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на заявление чиновника из администрации президента США сообщил, что разговор между Путиным и Трампом запланирован на субботу. Песков подтвердил эту информацию.

До этого Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в ближайшее время может поговорить с Путиным. "Он мне звонил, когда я победил на выборах. После этого мы не беседовали. Думаю, побеседуем вскоре", - сказал Трамп.

По словам Трампа, он будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам. "Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать", - сказал он.

По мнению президента США, потепление между Вашингтоном и Москвой позволит сотрудничать в борьбе с экстремистами. "Мы вместе вышибем дух из ИГ, - сказал Трамп. - Потому что ИГ - это настоящая болезнь. Все что касается ИГ - это зараза".

"Мы поладим со всеми, если сможем, не только с Россией", - добавил Трамп. Вместе с тем он констатировал, что улучшения отношений может и не произойти. "Но нам надо попробовать", - подчеркнул американский лидер.

В интервью Трамп затронул тему отношений США и с другими государствами. Он, в частности, сообщил, что уже поговорил по телефону с лидерами КНР, Индии и Пакистана. На вопрос о том, как нормализовать связи между США и Израилем, Трамп ответил: "Они уже восстановлены". Он пояснил, что это произошло сразу же после смены администрации. "У нас хорошие отношения. С Израилем обращались очень плохо", - добавил президент.

Президент также заверил, что у США "будут очень, очень хорошие отношения с Египтом". При этом, он отказался ответить на вопрос о своем отношении к Саудовской Аравии. "Я надеюсь, что сумею поладить со всеми, но возможно, что у меня это не получится. В некоторых странах было потрачено много средств на то, чтобы распространить среди людей радикальные идеи, мне это не нравится", - указал Трамп.

15 января The Sunday Times сообщила, что Трамп намерен в первые недели после вступления в должность встретиться с Путиным в Рейкьявике. Темой встречи, по информации издания, должно стать соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Поездка в Рейкьявик, сообщала The Sunday Times, должна стать первым зарубежным визитом Трампа. Издание отмечало, что российская сторона уже дала согласие на встречу.

В тот же день официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг это сообщение. "Это неправда. Новость - стопроцентно ложная", - написал Спайсер.

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27.01.2017
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