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Российско-американские отношения не могут быть свободны от противоречий и разногласий. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Вести в субботу", сообщает Интерфакс.

"Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущих наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий и разногласий. Такого быть не может, - сказал Песков. - Мы действительно две самые большие страны в мире, и существовать без трений, столкновений интересов мы не можем".

По словам Пескова, Владимир Путин, как ожидается, в ближайшее время поздравит по телефону Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Пресс-секретарь отметил, что "это протокольная необходимость".

Песков также подчеркнул, что пока нет договоренности о встрече Путина и Трампа.

Песков назвал "позицией абсолютной слепоты" действия прежней американской администрации по украинской проблеме. "Такая позиция неконструктивна. В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", - сказал пресс-секретарь.

В пятницу Песков отказался подтвердить информацию о том, что представители российского президента провели первые консультации с представителями Трампа. "Я не могу ее подтвердить", - сказал пресс-секретарь.

15 января The Sunday Times сообщила, что Трамп намерен в первые недели после вступления в должность встретиться с Путиным в Рейкьявике. Темой встречи, по информации издания, должно стать соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Поездка в Рейкьявик, сообщала The Sunday Times, должна стать первым зарубежным визитом Трампа. Издание отмечало, что российская сторона уже дала согласие на встречу.

В тот же день официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг это сообщение. "Это неправда. Новость - стопроцентно ложная", - написал Спайсер.