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Также: Президент, Российско-американские отношения, Россия, США, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп

новость Сомнения в американской мечте

Песков: Противоречия между Россией и США неизбежны
21.01.2017
Дмитрий Песков. Кадр ВВС
Дмитрий Песков. Кадр ВВС
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Российско-американские отношения не могут быть свободны от противоречий и разногласий. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Вести в субботу", сообщает Интерфакс.

"Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущих наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий и разногласий. Такого быть не может, - сказал Песков. - Мы действительно две самые большие страны в мире, и существовать без трений, столкновений интересов мы не можем".

По словам Пескова, Владимир Путин, как ожидается, в ближайшее время поздравит по телефону Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Пресс-секретарь отметил, что "это протокольная необходимость".

Песков также подчеркнул, что пока нет договоренности о встрече Путина и Трампа.

Песков назвал "позицией абсолютной слепоты" действия прежней американской администрации по украинской проблеме. "Такая позиция неконструктивна. В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", - сказал пресс-секретарь.

В пятницу Песков отказался подтвердить информацию о том, что представители российского президента провели первые консультации с представителями Трампа. "Я не могу ее подтвердить", - сказал пресс-секретарь.

15 января The Sunday Times сообщила, что Трамп намерен в первые недели после вступления в должность встретиться с Путиным в Рейкьявике. Темой встречи, по информации издания, должно стать соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Поездка в Рейкьявик, сообщала The Sunday Times, должна стать первым зарубежным визитом Трампа. Издание отмечало, что российская сторона уже дала согласие на встречу.

В тот же день официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг это сообщение. "Это неправда. Новость - стопроцентно ложная", - написал Спайсер.

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21.01.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Джентльмен и наперсточник

Виталий Портников, 20.01.2017

Обама не договорился с Путиным не потому, что был надменным идиотом, который не хотел разбираться в комплексах, бушующих в душе предводителя "бензоколонки". Обама не договорился с Путиным потому, что был джентльменом, который хотел честности от наперсточника, а ответом ему всегда был беспардонный и демонстративный обман.
Илья Мильштейн

В один и тот же Рейкьявик

Илья Мильштейн, 16.01.2017

Оттого так хочется довериться коллегам, утверждающим, будто Трамп и Путин уже условились заключить "сделку" в стиле римейка. Российский президент сыграет Горби, а президент США освоит роль великого Рональда. В иных исторических обстоятельствах, но с той же мерой ответственности они станут решать накопившиеся проблемы и постепенно эти проблемы решат.
Владимир Абаринов

Тень на сплетни

Владимир Абаринов, 13.01.2017

Досье с компроматом, опубликованное накануне пресс-конференции Дональжа Трампа, дало избранному президенту возможность заболтать острые вопросы, учинить показательную порку журналиста и вообще превратить мероприятие в балаган. Таков новый формат общения главы государства с прессой.

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