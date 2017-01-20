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С президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой российская пропаганда прощается даже не с плохо скрываемой, а с нескрываемой ненавистью. Одного из самых популярных в новейшей американской истории президентов, покидающего Белый Дом с нерастраченным рейтингом народных симпатий, в Москве изображают неудачником, "империалистом", врагом России, человеком, который посмел сопротивляться самой истории, открывшей свой парадный проезд для путинского кортежа. Уже сегодня никакого Обамы не будет, а будет Трамп, в победу которого верили, по собственному путинскому признанию, только он и еще Жириновский.

Для полноты картины я хотел бы напомнить, кем был для России Обама восемь лет назад. Обама был наказанием за антироссийскую политику американцев и "империализм" Джорджа Буша-младшего, давно уже переставшего вглядываться в светлые глаза Владимира Путина и лишившего мир удовольствия лицезреть садистские издевательства лучшего путинского дружка Саддама Хусейна над собственным народом - бомбардировки, пытки, напалм, все то, что теперь почему-то ставят в вину Бушу, а не Хусейну. Впрочем, восемь лет назад ни у кого в руководстве России не было сомнений, что Буш вторжением в Ирак нарушил кремлевскую "красную линию". Кондолизой Райс в Кремле принято было пугать детей. Преемником Буша в Белом Доме республиканцы хотели видеть "ястреба" Джона Маккейна, никогда не скрывавшего своего отвращения к Путину и его режиму. Но никакого Маккейна не получилось. Получился Обама. Кресло Кондолизы Райс досталось Хиллари Клинтон, жене дружившего с Борисом Ельциным президента. Новая администрация взяла курс на перезагрузку.

Нужно напомнить, что это была перезагрузка не с Россией Ельцина, у которого Билл Клинтон отыскал демократию прямо в сердце. И даже не с Россией раннего Путина, в душе которого копался Джордж Буш. Это уже была та самая Россия, с которой приходится иметь дело цивилизованному миру сегодня, - государство, обслуживающее горстку бандитов и не останавливающееся ни перед чем для защиты их власти и денег. Страна, в которой были уничтожены свободные СМИ. Страна, в которой больше не было свободных выборов и сам президент, решивший поработать главой правительства, вместе с придворной камарильей определял своего временного преемника. Страна, которая уже совершила агрессию против Грузии, фактически аннексировала территорию этой страны, потворствовала этническим чисткам и убийствам мирных жителей. Страна-чудовище, еще не опьяненная чужой кровью, но уже попробовавшая ее на вкус и не поперхнувшаяся. Вот с такой страной затеяли перезагрузку Обама и Клинтон. И вот с такой страной никакой перезагрузки у них не получилось.

Можно ли сказать, что в этой неудаче виновен Обама? А как же! В американских неудачах на российском направлении всегда виновен американский же президент. Картер был виновен в том, что выживший из ума Брежнев двинул дивизии в Афганистан. Рейган виновен в том, что Андропов писал ему воинственные послания, не отключаясь от гемодиализа. Клинтон виновен в том, что из всех возможных преемников Ельцин выбрал лучшего - тоже, наверное, с демократией в сердце. Буш виновен в том, что Путин предпочитал ему Саддама, - о вкусах не спорят. Обама виноват в том, что Путин влез в Крым и Донбасс. Кто же еще?

Американские президенты никогда не понимают истории. А обитатели Кремля - они просто гении исторического мышления. Всегда принимают самые точные и своевременные решения, всегда знают, где пропасть и как быстрее в ней очутиться. Талант!

Обама не договорился с Путиным не потому, что был надменным идиотом, который не хотел разбираться в комплексах, бушующих в душе предводителя "бензоколонки". Обама не договорился с Путиным потому, что был джентльменом, который хотел честности от наперсточника, а ответом ему всегда был беспардонный и демонстративный обман. Но ничего нового в этом нет, так было практически всегда с почти каждым американским президентом. Потому что американская политическая культура подразумевает уважение к оппоненту и поиск компромисса. А то, что язык не поворачивается назвать российской политической культурой, подразумевает только "кидок". Наглый, подлый, грязный "кидок".

Теперь, спустя восемь лет, российские гопники хотят, чтобы Трамп вел себя так же, как ненавистный им Обама. Чтобы он начал договариваться, а они его кинули, а после дружно издевались над его доверчивостью в какой-нибудь пропахшей потом парной.

Я не сомневаюсь, что Трамп попытается с ними договориться, - сама американская политическая традиция обрекает его на такую попытку. Я не сомневаюсь, что они его кинут, как только им представится возможность. В чем я сильно сомневаюсь - так это в том, что они будут долго смеяться.