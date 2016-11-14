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Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как утверждается, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Путин и Трамп также сошлись на том, что для обеих стран враг номер один - "международный терроризм и экстремизм". "В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии", - заявляют в Кремле.

Российский лидер заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.

В пятницу Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским лидером по телефону.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о симпатии к российскому лидеру и намерении улучшить отношения с ним. Так, 18 октября он сообщил, что в случае победы на выборах готов встретиться с Путиным еще до инаугурации. "Я думаю, это было бы замечательно", - заметил Трамп.

Между тем после избрания Трампа президентом ряд европейских политиков призвал его занять жесткую позицию в отношении России.