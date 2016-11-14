О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.256589.html
Также: Президент, Россия, США, Российско-американские отношения, Война, Ближний Восток, Экономика, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Дональд Трамп

новость Путин провел телефонный разговор с Трампом

14.11.2016
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
Реклама

Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как утверждается, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Путин и Трамп также сошлись на том, что для обеих стран враг номер один - "международный терроризм и экстремизм". "В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии", - заявляют в Кремле.

Российский лидер заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.

В пятницу Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским лидером по телефону.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о симпатии к российскому лидеру и намерении улучшить отношения с ним. Так, 18 октября он сообщил, что в случае победы на выборах готов встретиться с Путиным еще до инаугурации. "Я думаю, это было бы замечательно", - заметил Трамп.

Между тем после избрания Трампа президентом ряд европейских политиков призвал его занять жесткую позицию в отношении России.

Комментарии 25 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.11.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кем быть

Илья Мильштейн, 11.11.2016

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Владимир Абаринов

Тьма власти

Владимир Абаринов, 10.11.2016

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Что Трамп грядущий

09.11.2016

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.

новость Новости по теме
12.11.2016 Трамп: Я получил прекрасное письмо от Путина →
11.11.2016 В Орегоне акции против Трампа переросли в массовые беспорядки →
11.11.2016 Министр обороны ФРГ призвала Трампа к жестким мерам в отношении России →
10.11.2016 Обама назвал встречу с Трампом "великолепным разговором" →
10.11.2016 ЕС намерен еще до инаугурации Трампа продлить санкции против России →
10.11.2016 В США после победы Трампа прошли многотысячные акции протеста →
10.11.2016 Савченко призвала Трампа усилить санкции против России →
09.11.2016 Клинтон: Я предложила Трампу сотрудничество →
09.11.2016 Трамп победил на выборах президента США →
18.10.2016 Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным до инаугурации →
05.10.2016 Трамп: Москва нарушает договоренности по Сирии →
14.09.2016 Обама назвал Путина "образцом для подражания" для Трампа →
08.09.2016 Трамп пообещал выстроить "очень, очень хорошие" отношения с Путиным →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Как бороться с враньем
новость МиГ-29: крушение у берегов Сирии
Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия
новость Подростки против полиции
Екатерина В. и Денис Муравьев. Кадр видеотрансляции
статья На грани Макфола
Илья Мильштейн
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Если завтра война
383
новость Гибель Перепиличного: секретные файлы
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
новость ФСБ: "диверсанты" сознались
Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов. Кадр видео ФСБ
новость "Киборг" из ФСБ исчез
Илья Богданов. Источник: kyiv.npu.gov.ua
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников
новость Учебу за границей могут запретить
Валерий Рашкин. Фото: kprf-saratov.ru
новость Захарова: Макфол нагадил
Майкл Макфол. Фото: stanforddaily.com
новость На выборах в Болгарии победил Радев
Румен Радев. Фото: newspaper.bg
новость Дело "диверсантов": беспредел ФСБ
Дмитрий Штыбликов. Фото с личной ФБ-страницы
новость Защитников Торфянки прессуют
Баннер в защиту Торфянки. Кадр Грани-ТВ
новость Президентом Молдавии стал Додон
Игорь Додон. Фото: dodon.md
новость За побои в семье: попытка № 2
Елена Мизулина и Ольга Баталина во время визита в Лейпциг. Фото Queer.De
новость Дело кузбасских вице-губеров
Александр Данильченко. Фото: kuzbass85.ru
статья Вместе против крымского террора
Эмиль Курбединов
новость Игрушечное оружие "диверсантов"
Кадр оперативной съемки ФСБ
новость Школьницам грозит дело об НВФ
Ахмед Шевхужев. Источник: onkavkaz.com