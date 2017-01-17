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Те, кто заказал доклад о якобы компромате против Трампа, "хуже, чем проститутки". Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам Путина, вбросы о якобы компромате против Трампа - "очевидная фальшивка, полный бред". Российский президент подчеркнул, что администрация уходящего президента Барака Обамы пытается связать Трампа "по рукам и ногам", и эти действия наносят ущерб самим Соединенным Штатам. Однако Путин рассчитывает, что, несмотря на раздуваемые вокруг Трампа скандалы, Россия и США смогут восстановить нормальные отношения.

Путин также подчеркнул, что у Трампа не было причин встречаться в Москве с девушками легкого поведения, а российских спецслужб - собирать на него копромат.

"Трамп, когда он приезжал в Москву, - а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, - он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях, - сказал Путин. - Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред".

"Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", - сказал российский президент.

10 января CNN сообщил о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Как утверждалось, такие сведения содержатся в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и Обаме.

Москва, заявлял телеканал, собирала материалы как для дискредитации не только демократов, но и республиканцев, однако опубликовала лишь те сведения, которые нанесли ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Позже Buzzfeed опубликовал полный текст документа, на котором основывался CNN. В нем среди прочего утверждалось, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

В Москве публикацию назвали "абсолютным вымыслом". "У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

12 января сам Трамп заявил, что Национальная разведка США изучила доклад о якобы имеющемся у России компромате и признала изложенные в нем сведения выдумкой. Как утверждает Трамп, об этом ему сообщил по телефону глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер. По словам избранного президента, тот назвал приведенную в скандальном докладе информацию "ложной и придуманной".

Ранее сам Клэппер заявил, что доклад не был составлен спецслужбами США. Он признал, что у его ведомства нет оснований доверять приведенной в документе информации, но прямо не называл его ложью. По словам Клэппера, вечером 11 января у него с Трампом состоялась беседа о проведенных 6 января закрытых брифингах, касающихся кибератак на избирательную систему США.

"Мы также обсудили документ частной охранной компании, который в последние месяцы широко разошелся в СМИ, среди членов Конгресса, сотрудников его аппарата, даже еще до того, как разведсообществу стало о нем известно. Я подчеркнул, что этот документ не составлялся американской разведкой, и я не считаю, что эта утечка исходила от разведсообщества", - сказал Клэппер.

Глава Национальной разведки также отметил, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не строят никаких предположений на их основании. Кроме того, Клэппер подчеркнул, что в разговоре с Трампом он выразил беспокойство в связи с публикациями, и они оба согласились с тем, что подобные слухи "наносят вред национальной безопасности".

"Разведывательное сообщество не имеет ни одного основания судить, что информация в этом документе достоверна, и мы не опираемся никаким образом на нее в наших выводах", - говорится в заявлении. В то же время, подчеркнул Клаппер, "часть наших обязательств заключается в том, чтобы предоставлять нашим политикам наиболее полную картину по любым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности".

Накануне, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. Президент вновь раскритиковал CNN и другие СМИ, распространившие информацию о наличии у российских спецслужб компромата на него. Он также отказался отвечать на вопросы журналиста CNN. "Вы публикуете фэйковые новости", - пояснил избранный президент.