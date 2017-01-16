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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Президент, Ядерное оружие, Мир, Политика, Оружие, Война | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп увязал отмену санкций против России с сокращением ядерных вооружений

16.01.2017
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
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Избранный президент США Дональд Трамп не исключил отмену некоторых санкций в отношении России. В интервью The Times он допустил, что "может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше".

При этом Трамп увязал отмену санкций с заключением ядерной сделки с Россией. "У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил Трамп. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, - сказал он. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", - добавил избранный президент США, не уточняя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.

Также в интервью Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии. По его словам, вмешательство Москвы привело к "ужасной гуманитарной ситуации" в стране. У США была возможность что-то сделать, но теперь уже "слишком поздно", считает Трамп.

Избранный президент США коснулся и ситуации в Европе, отметив, что политика "открытых дверей" канцлера Германии Ангелы Меркель стала "катастрофической ошибкой. "Я очень уважаю Меркель", - сказал он. "Но я считаю большим несчастьем то, что произошло", - добавил Трамп, отметив, что он не хочет "оказаться в похожей ситуации".

"Я не знаю ее и никогда с ней не встречался. У меня есть ощущение, что она выдающийся руководитель, но я считаю, что она сделала катастрофическую ошибку, позволив всем этим нелегалам въехать в страну", - подчеркнул Трамп. "Никто не знает, откуда они вообще прибывают,- добавил он. - Я придерживаюсь мнения, что она совершила катастрофическую ошибку, очень серьезную ошибку".

Накануне The Sunday Times сообщила, что Дональд Трамп намерен в первые недели после вступления в должность встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике. Темой встречи, по информации издания, должно стать соглашение о сокращении ядерных арсеналов.

Поездка в Рейкьявик, передает The Sunday Times, должна стать первым зарубежным визитом Трампа. Издание пишет, что российская сторона уже дала согласие на встречу. При этом двое не названных по имени советника Трампа информацию о встрече опровергли.

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16.01.2017

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