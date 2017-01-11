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17 видных политиков Восточной и Центральной Европы обратились к избранному президенту США Дональду Трампу с открытым письмом об опасности сделок с Владимиром Путиным. Документ, датированный 9 января, опубликован в The Washington Post; вечером во вторник о письме сообщил ряд восточноевропейских СМИ.

В числе подписантов - действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев (покидает пост 22 января), бывшие президенты Эстонии, Латвии и Румынии Тоомас Хендрик Ильвес, Вайра Вике-Фрейберга и Траян Бэсеску, экс-премьер и бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт, экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда, бывший вице-премьер, экс-глава МИД и Минобороны Чехии Александр Вондра, экс-министры иностранных дел Чехии, Польши и Литвы Карел Шварценберг, Радослав Сикорский и Пятрас Вайтекунас, венгерский политик Матьяш Эрши, в прошлом возглавлявший Альянс либералов и демократов за Европу в ПАСЕ.

"Продолжающиеся попытки России дестабилизировать Украину, незаконная аннексия ею Крыма угрожают миру, стабильности и безопасности, совместно созданным американцами и европейцами в ходе нашей победы в Холодной войне, - говорится в письме. - Мы обеспокоены, что перспективы новой Большой сделки с Россией поставят под угрозу это историческое достижение".

Отмена антироссийских санкций и признание аннексии Крыма будут роковой ошибкой, далее заявляют подписанты. Такие шаги деморализуют сторонников евроатлантической интеграции Украины, а также дестабилизируют весь восточноевропейский регион как экономически, так и политически.

Как следствие, доверие к США среди союзников в Европе и во всем мире пошатнется, а международный порядок, основанный на уважении к правилам, окажется ослаблен. "Альянсы, являющиеся истинным источником американского величия, могут быть ослаблены: у стран, проливавших кровь, тративших средства и политический капитал на поддержку трансатлантической безопасности, возникнут сомнения - является ли еще Америка другом, на которого можно положиться", - подчеркивается в документе.

Путин не является ни союзником США, ни заслуживающим доверия партнером, далее отмечают европейские политики. Джордж Буш-младший и Барак Обама пытались найти с российским лидером общий язык "в духе доверия и дружбы", однако тот "воспринимал их добрые намерения как возможности для себя".

Действия России серьезно подорвали безопасность в Европе. Между тем, подчеркивают подписанты, "Путину не нужно величие Америки - оно нужно нам, вашим союзникам".

"Когда в прошлом Америка обращалась к нам, мы подставляли плечо, - напоминают европейские политики. - Мы были вместе с вами в Ираке. Мы были вместе с вами в Афганистане. Мы рисковали вместе; мы вместе жертвовали нашими сыновьями и дочерьми. Мы защищаем нашу общую трансатлантическую безопасность единым фронтом. Именно это делает наш альянс мощным. Когда США являются сильными, мы все сильны - вместе".

Сделка с Кремлем, говорится в письме, не обеспечит мира, а напротив, повысит вероятность войны. "Путин рассматривает уступки как признак слабости, - поясняют авторы. - Это поощрит его проверить серьезность Америки на фронтовых государствах НАТО - Эстонии, Литве, Латвии, Польше".

В этой связи подписанты призывают Белый Дом и Конгресс "проявить стойкость" в защите общих интересов США и Европы. "Десятилетиями наш объединенный альянс был бастионом европейской безопасности. Мы призываем наших американских друзей усиливать, а не ослаблять наши трансатлантические связи. Украине нужна поддержка; фронтовые государства нуждаются в нашей верности и готовности к сопротивлению. Но более всего Россия должна видеть, что в случае атаки на нас мы становимся сильнее, а не слабее", - заключают авторы письма.