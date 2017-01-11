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Также: Европа, США, Россия, Украина, Война, Экономика, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин, Карл Бильдт, Радослав Сикорский, Барак Обама

новость Политики Восточной Европы предостерегают Трампа от сделки с Путиным

11.01.2017
Флаг НАТО
Флаг НАТО
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17 видных политиков Восточной и Центральной Европы обратились к избранному президенту США Дональду Трампу с открытым письмом об опасности сделок с Владимиром Путиным. Документ, датированный 9 января, опубликован в The Washington Post; вечером во вторник о письме сообщил ряд восточноевропейских СМИ.

В числе подписантов - действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев (покидает пост 22 января), бывшие президенты Эстонии, Латвии и Румынии Тоомас Хендрик Ильвес, Вайра Вике-Фрейберга и Траян Бэсеску, экс-премьер и бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт, экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда, бывший вице-премьер, экс-глава МИД и Минобороны Чехии Александр Вондра, экс-министры иностранных дел Чехии, Польши и Литвы Карел Шварценберг, Радослав Сикорский и Пятрас Вайтекунас, венгерский политик Матьяш Эрши, в прошлом возглавлявший Альянс либералов и демократов за Европу в ПАСЕ.

"Продолжающиеся попытки России дестабилизировать Украину, незаконная аннексия ею Крыма угрожают миру, стабильности и безопасности, совместно созданным американцами и европейцами в ходе нашей победы в Холодной войне, - говорится в письме. - Мы обеспокоены, что перспективы новой Большой сделки с Россией поставят под угрозу это историческое достижение".

Отмена антироссийских санкций и признание аннексии Крыма будут роковой ошибкой, далее заявляют подписанты. Такие шаги деморализуют сторонников евроатлантической интеграции Украины, а также дестабилизируют весь восточноевропейский регион как экономически, так и политически.

Как следствие, доверие к США среди союзников в Европе и во всем мире пошатнется, а международный порядок, основанный на уважении к правилам, окажется ослаблен. "Альянсы, являющиеся истинным источником американского величия, могут быть ослаблены: у стран, проливавших кровь, тративших средства и политический капитал на поддержку трансатлантической безопасности, возникнут сомнения - является ли еще Америка другом, на которого можно положиться", - подчеркивается в документе.

Путин не является ни союзником США, ни заслуживающим доверия партнером, далее отмечают европейские политики. Джордж Буш-младший и Барак Обама пытались найти с российским лидером общий язык "в духе доверия и дружбы", однако тот "воспринимал их добрые намерения как возможности для себя".

Действия России серьезно подорвали безопасность в Европе. Между тем, подчеркивают подписанты, "Путину не нужно величие Америки - оно нужно нам, вашим союзникам".

"Когда в прошлом Америка обращалась к нам, мы подставляли плечо, - напоминают европейские политики. - Мы были вместе с вами в Ираке. Мы были вместе с вами в Афганистане. Мы рисковали вместе; мы вместе жертвовали нашими сыновьями и дочерьми. Мы защищаем нашу общую трансатлантическую безопасность единым фронтом. Именно это делает наш альянс мощным. Когда США являются сильными, мы все сильны - вместе".

Сделка с Кремлем, говорится в письме, не обеспечит мира, а напротив, повысит вероятность войны. "Путин рассматривает уступки как признак слабости, - поясняют авторы. - Это поощрит его проверить серьезность Америки на фронтовых государствах НАТО - Эстонии, Литве, Латвии, Польше".

В этой связи подписанты призывают Белый Дом и Конгресс "проявить стойкость" в защите общих интересов США и Европы. "Десятилетиями наш объединенный альянс был бастионом европейской безопасности. Мы призываем наших американских друзей усиливать, а не ослаблять наши трансатлантические связи. Украине нужна поддержка; фронтовые государства нуждаются в нашей верности и готовности к сопротивлению. Но более всего Россия должна видеть, что в случае атаки на нас мы становимся сильнее, а не слабее", - заключают авторы письма.

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11.01.2017
справка Справка

Письмо избранному президенту Дональду Дж. Трампу от союзников Америки, 09.01.2017

Уважаемый избранный президент Трамп,

Мы, политические и общественные деятели Европы, приветствуем Ваше избрание 45-м президентом США. Мы готовы работать с Вашей администрацией для укрепления нашего мощного трансатлантического альянса, совместно защищая наш образ жизни во время опасной угрозы.

Продолжающиеся попытки России дестабилизировать Украину, незаконная аннексия ею Крыма угрожают миру, стабильности и безопасности, совместно созданным американцами и европейцами в ходе нашей победы в Холодной войне. Мы обеспокоены, что перспективы новой Большой сделки с Россией поставят под угрозу это историческое достижение.

Будет роковой ошибкой отменить существующие санкции против России или признать раздел и порабощение Украины. Такие действия могут деморализовать тех, кто стремится к евроатлантической интеграции для этой страны. Это также дестабилизирует наш Восточный регион экономически и поощрит здесь экстремистские, олигархические и антизападные элементы.

Более серьезные осложнения не заставят себя ждать. Последствия такой сделки нанесут удар по доверию к США среди союзников в Европе и во всем мире. Международный порядок, основанный на уважении к правилам, от которого десятилетиями зависела безопасность Запада, может быть ослаблен. Альянсы, являющиеся истинным источником американского величия, могут быть ослаблены: у стран, проливавших кровь, тративших средства и политический капитал на поддержку трансатлантической безопасности, возникнут сомнения - является ли еще Америка другом, на которого можно положиться.

Не сомневайтесь: Владимир Путин не является союзником Америки. Тем более он не является международным партнером, которому можно доверять. Оба президента, являвшиеся Вашими предшественниками, старались, каждый по-своему, найти общий язык с руководством России в духе доверия и дружбы. Это была большая ошибка: Путин воспринимал их добрые намерения как возможности для себя.

При Путине действия России по милитаризации, ее войны, угрозы, нарушенные договоры, фальшивые обещания сделали Европу более опасным местом. Путину не нужно величие Америки. Оно нужно нам, вашим союзникам. Когда в прошлом Америка обращалась к нам, мы подставляли плечо. Мы были вместе с вами в Ираке. Мы были вместе с вами в Афганистане. Мы рисковали вместе; мы вместе жертвовали нашими сыновьями и дочерьми. Мы защищаем нашу общую трансатлантическую безопасность единым фронтом. Именно это делает наш альянс мощным. Когда США являются сильными, мы все сильны - вместе.

Сделка с Путиным не принесет мира. Наоборот, она делает войну более вероятной. Путин рассматривает уступки как признак слабости. Это поощрит его проверить серьезность Америки на фронтовых государствах НАТО - Эстонии, Литве, Латвии, Польше. Он может использовать не только военные угрозы, но и кибератаки, энергетическое и экономическое давление, шпионаж, психологическую войну, дезинформацию, целевой подкуп. Нам как соседям России хорошо знакомы эти методы. Чтобы противостоять им, нужно иметь больше силы, солидарности, готовности к сопротивлению от Запада, но никак не больше попустительства.

Как союзники, связанные с США договором, мы обращаемся к американцам в новой администрации США и Конгрессе с призывом проявить стойкость в защите наших общих целей и интересов: мира, атлантической силы, свободы. В нашем единстве - лучший ответ больной клептократической России. Когда мы разделены, как это слишком часто бывало в последние годы, мы все - в зоне риска. Десятилетиями наш объединенный альянс был бастионом европейской безопасности. Мы призываем наших американских друзей усиливать, а не ослаблять наши трансатлантические связи. Украине нужна поддержка; фронтовые государства нуждаются в нашей верности и готовности к сопротивлению. Но более всего Россия должна видеть, что в случае атаки на нас мы становимся сильнее, а не слабее.

Карл Бильдт
Траян Бэсеску
Пятрас Вайтекунас
Вайра Вике-Фрейберга
Александр Вондра
Микулаш Дзуринда
Иштван Дьярмати
Тоомас Хендрик Ильвес
Оярс Эрикс Калниньш
Павел Коваль
Януш Онышкевич
Росен Плевнелиев
Радослав Сикорский
Юлиан Фота
Карел Шварценберг
Матьяш Эрши
Раса Юкнявичене

Перевод Андрея Илларионова


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