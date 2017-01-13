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Также: Правительство, Россия, Мир, Экономика, Политика | Персоны: Игорь Шувалов

новость Шувалов заявил о скорой отмене санкций против России

13.01.2017
Игорь Шувалов. Фото с сайта g8russia.ru
Игорь Шувалов. Фото с сайта g8russia.ru
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Ограничения, введенные Россией в ответ на западные санкции, в ближайшее время будут отменены. Как передает Интерфакс, об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. При этом он допустил и скорую отмену антироссийских санкций Западом.

"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", - сказал Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

"Даже если это не произойдет, будет другая для нас задача, будем над ней работать, но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо", - заявил он.

По данным РБК, Шувалов назвал и дату возможной отмены контрсанкций, введенных Россией. Он не исключил, что они могут быть отменены 31 декабря.

Месяцем ранее Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против России еще на полгода - до 31 июля 2017-го. Как отмечалось в сообщении, условием снятия санкций является выполнение Россией всех минских договоренностей. Предполагалось, что процесс будет завершен к 31 декабря 2015 года. Однако, поскольку этого не произошло, санкции приходится уже третий раз продлевать на полгода.

29 декабря Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России в связи с кибератаками на избирательную систему США. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама.

. В черный список были внесены шесть человек и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ. Помимо этого, из США выслали 35 российских дипломатов.

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13.01.2017

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