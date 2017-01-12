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Автор доклада о якобы имеющемся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа скрывается из опасений за свою жизнь. Об этом сообщаетThe Daily Trlegraph.

Бывший сотрудник британской разведки MI-6 Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее вместе со своей семьей во вторник или среду. Близкий к нему источник издания сообщил, что Стил боится "быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы".

Стила называют автором досье на Трампа, опубликованного во вторник изданием Buzzfeed. Он возглавляет компанию Orbis Business, специализирующуюся на безопасности и расследованиях. Как отмечает отмечает Би-Би-Си, члены разведывательного сообщества "чрезвычайно высоко ценят" Стила и считают его "компетентным".

Между тем в четверг сам Трамп заявил, что Национальная разведка США изучила доклад о якобы имеющемся у России компромате и признала изложенные в нем сведения выдумкой. Как утверждает Трамп, об этом ему сообщил по телефону глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер. По словам избранного президента, тот назвал приведенную в скандальном докладе информацию "ложной и придуманной".

Ранее сам Клэппер заявил, что доклад не был составлен спецслужбами США. Он признал, что у его ведомства нет оснований доверять приведенной в документе информации, но прямо не называл его ложью. По словам Клэппера, вечером 11 января у него с Трампом состоялась беседа о проведенных 6 января закрытых брифингах, касающихся кибератак на избирательную систему США.

"Мы также обсудили документ частной охранной компании, который в последние месяцы широко разошелся в СМИ, среди членов Конгресса, сотрудников его аппарата, даже еще до того, как разведсообществу стало о нем известно. Я подчеркнул, что этот документ не составлялся американской разведкой, и я не считаю, что эта утечка исходила от разведсообщества", - сказал Клэппер.

Глава Национальной разведки также отметил, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не строят никаких предположений на их основании. Кроме того, Клэппер подчеркнул, что в разговоре с Трампом он выразил беспокойство в связи с публикациями, и они оба согласились с тем, что подобные слухи "наносят вред национальной безопасности".

"Разведывательное сообщество не имеет ни одного основания судить, что информация в этом документе достоверна, и мы не опираемся никаким образом на нее в наших выводах", - говорится в заявлении. В то же время, подчеркнул Клаппер, "часть наших обязательств заключается в том, чтобы предоставлять нашим политикам наиболее полную картину по любым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности".

Накануне, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. Президент вновь раскритиковал CNN и другие СМИ, распространившие информацию о наличии у российских спецслужб компромата на него. Он также отказался отвечать на вопросы журналиста CNN. "Вы публикуете фэйковые новости", - пояснил избранный президент.

О наличии у российских спецслужб компромата на Трампа CNN сообщил во вторник. Как утверждалось, такие сведения содержатся в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и уходящему президенту Бараку Обаме.

Москва, заявлял телеканал, собирала материалы как для дискредитации не только демократов, но и республиканцев, однако опубликовала лишь те сведения, которые нанесли ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Позже Buzzfeed опубликовал полный текст документа, на котором, как утверждалось, основывался CNN. В нем среди прочего утверждалось, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

В Москве публикацию назвали "абсолютным вымыслом". "У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.