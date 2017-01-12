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новость Американская разведка отрицает причастность к утечкам компромата на Трампа

12.01.2017
Джеймс Клэппер. Фото: whitehouse.gov
Джеймс Клэппер. Фото: whitehouse.gov
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статья Статья

Разведка и неведение

Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.

Владимир Абаринов
09.01.2017

Опубликованный в американских СМИ доклад о якобы имеющемся у России компромате на избранного американского президента Дональда Трампа не был составлен спецслужбами США. Об этом говорится в распространенном заявлении директора национальной разведки США Джеймса Клэппера.

По его словам, вечером 11 января у него с Трампом состоялась беседа о проведенных 6 января закрытых брифингах, касающихся кибератак на избирательную систему США. "Мы также обсудили документ частной охранной компании, который в последние месяцы широко разошелся в СМИ, среди членов Конгресса, сотрудников его аппарата, даже еще до того, как разведсообществу стало о нем известно. Я подчеркнул, что этот документ не составлялся американской разведкой, и я не считаю, что эта утечка исходила от разведсообщества", - сказал Клэппер.

Он также отметил, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не строят никаких предположений на их основании. Кроме того, Клэппер подчеркнул, что в разговоре с Трампом он выразил беспокойство в связи с публикациями, и они оба согласились с тем, что подобные слухи "наносят вред национальной безопасности".

"Разведывательное сообщество не имеет ни одного основания судить, что информация в этом документе достоверна, и мы не опираемся никаким образом на нее в наших выводах", - говорится в заявлении. В то же время, подчеркнул Клаппер, "часть наших обязательств заключается в том, чтобы предоставлять нашим политикам наиболее полную картину по любым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности".

Между тем, как пишет The Wall Street Journal, настоящим автором доклада мог быть бывший сотрудник британской разведки, в настоящее время возглавляющий компанию Orbis Business, специализирующуюся на безопасности и расследованиях. По данным издания, речь идет некоем Кристофере Стиле.

Компания, в которой он занимает должность одного из директоров, была создана в 2009 году британскими специалистами разведки и занимается вопросами обеспечения безопасности.

Накануне, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. Президент вновь раскритиковал CNN и другие СМИ, распространившие информацию о наличии у российских спецслужб компромата на него. Он также отказался отвечать на вопросы журналиста CNN. "Вы публикуете фэйковые новости", - пояснил избранный президент.

О наличии у российских спецслужб компромата на Трампа CNN сообщил во вторник. Как утверждалось, такие сведения содержатся в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и уходящему президенту Бараку Обаме.

Москва, заявлял телеканал, собирала материалы как для дискредитации не только демократов, но и республиканцев, однако опубликовала лишь те сведения, которые нанесли ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Позже Buzzfeed опубликовал полный текст документа, на котором, как утверждалось, основывался CNN. В нем среди прочего утверждалось, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

В Москве публикацию назвали "абсолютным вымыслом". "У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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12.01.2017
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