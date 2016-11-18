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Также: США, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Барак Обама, Ангела Меркель, Тереза Мэй

новость Обама и лидеры стран ЕС договорились о сохранении санкций против России

18.11.2016
Флаги ЕС и США. Фото: euintheus.org
Флаги ЕС и США. Фото: euintheus.org
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Президент США Барак Обама и лидеры ведущих государств ЕС на встрече в Берлине договорились оставить в силе санкции в отношении России, пока российские власти не выполнят свои обязательства по разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Во встрече c уходящим президентом приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Британии Тереза Мэй, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Италии Маттео Ренци.

"Важно, что мы продлим санкции до тех пор, пока, минские соглашения не будут полностью реализованы" - заявил Обама. В то же время он отметил, что "в наших интересах сотрудничать с Россией, чтобы решать проблемы в мире".

Лидеры также подтвердили важность продолжения сотрудничества в рамках многосторонних институтов, включая НАТО.

Накануне Обама выразил надежду, что его преемник Дональд Трамп сохранит в вопросе отношений с Москвой подход его администрации. "Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией. Но он также должен противостоять России, когда она отклоняется от международных норм", - сказал уходящий президент.

Обама также обсудил с Меркель важность сохранения санкций против России до полного выполнения минских соглашений. Касаясь ситуации в Сирии, Обама заявил, что считает маловероятным кардинальное изменение политики России в этой стране. Обама вновь обвинил власти Сирии и российских военных в бомбардировках гражданских объектов в Сирии.

Меркель также заявила о "глубочайших расхождениях" в отношениях России и Германии. При этом канцлер подчеркнула, что Берлин заинтересован в хороших отношениях с Москвой.

10 ноября Reuters со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщало, что в ЕС намерены продлить санкции против России в декабре этого года, до того как Трамп вступит в должность. Решение о продлении санкций должны поддержать все 28 государств ЕС. По словам собеседников агентства, в ЕС опасаются, что действия нового президента США могут усложнить достижение консенсуса.

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Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
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