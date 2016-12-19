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Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против России еще на полгода - до 31 июля 2017-го. Об этом сообщается на сайте европейской структуры.

Как отмечается в сообщении, условием снятия санкций является выполнение Россией всех минских договоренностей. Предполагалось, что процесс будет завершен к 31 декабря 2015 года. Однако, поскольку этого не произошло, санкции приходится уже третий раз продлевать на полгода.

О том, что страны - члены ЕС согласовали продление санкций, 15 декабря рассказала президент Литвы Даля Грибаускайте. "Все страны-члены понимают, что это неизбежно", - заметила литовский лидер.

На другой российский МИД назвал продление санкций демонстрацией слабости ЕС. Как заявили на Смоленской площади, "очевидно", что "увязка рестрикций с выполнением Москвой минских соглашений абсурдна".