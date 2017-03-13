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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью. Как передает The Times, занявший этот пост Бен Гаммер будет "защищать целостность демократической жизни Великобритании", в том числе - выявляя и пресекая возможные кибератаки во время выборов.

В Великобритании считают, что Россия может вмешаться в выборы в Соединенном Королевстве, а также опасаются сфабрикованных новостей, которые могут "дестабилизировать демократию".

По данным британских спецслужб, Москва попытается повлиять на исход выборов. Специалисты Центра правительственной связи Великобритании уже предложили протестировать компьютерные сети политических партий, чтобы проверить их способность противостоять "враждебной киберактивности". В свою очередь Национальный центр кибербезопасности проведет технические семинары по вопросам предотвращения кибератак.

12 марта глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам против стран Запада. "У нас нет доказательств, что в данный момент Россия предпринимает попытки для подрыва нашего демократического процесса", - отметил он. При этом Джонсон не исключил, что "Россия способна на это".

В конце минувшей недели Мэй призвала Европейский Союз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния "кампаниям дезинформации" со стороны России. По словам премьера, возросшая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности Евросоюза. "В свете предполагаемых попыток устроить переворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским кампаниям дезинформации, которые дестабилизирует ситуацию, и сделать более очевидным наш интерес к сотрудничеству с этим регионом", - заявила британский премьер на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе.

Мэй также сообщила, что Британия намерена выстроить более тесные связи со странами этого региона, а в следующем году примет у себя саммит Западных Балкан. Сотрудничество в сфере безопасности с балканскими странами коснется, в частности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками.

До этого президент Франции Франсуа Олланд заявил, что российское руководство активно вмешивается во внутреннюю политику западных стран, проверяя их на прочность. По его словам, Кремль "использует все средства, чтобы повлиять на (западное. - Ред.) общественное мнение", прибегая к методам советских времен с использованием новых технологий. Ранее Олланд распорядился "мобилизовать все необходимые средства" для борьбы с кибератаками во время избирательной кампании и президентских выборов.