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От России исходит опасность кибератак, а ее власти как минимум терпимо к этому относятся. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль.

По его словам, разведданные подтверждают, что некоторые кибератаки проводятся с одной лишь целью "вызвать политическое беспокойство". При этом, отметил Каль, определить исходную точку этих атак затруднительно, и они происходили не только во время выборов в США.

По мнению главы разведслужбы ФРГ, хакеры не только стремятся повлиять на исход выборов, но "заинтересованы в подрыве доверия к демократическому процессу как таковому". "У меня создалось впечатление, что результат американских выборов до сих пор не вызвал траура в России", - подчеркнул Каль.

На вопрос журналиста, насколько велика опасность для Германии, учитывая, что и здесь в следующем году состоятся выборы, а немецкий сектор интернета "замусорен дезинформацией, произведенной так называемыми фабриками троллей в России", глава BND ответил, что "Европа находится в фокусе таких подрывных действий, а Германия в особенности".

По словам Каля, необходимо публично обсуждать происходящее, поскольку нельзя допустить давления на общественное мнение и на демократию. "Раньше разведслужбы уделяли больше внимания государствам и их руководителям. Сегодня вызовы и угрозы стали разнообразнее, а участники игры - более многоликими", - приводит слова главы BND "Немецкая волна"

В минувший четверг сайт Еврокомиссии подвергся массированной DDoS-атаке. Чиновники столкнулись с невозможностью выйти в Сеть из-за перегруженности интернет-каналов. На сервера ЕК поступали миллионы запросов. По словам одного из сотрудников, соединение падало дважды, оба раза - на несколько часов. Работа Еврокомиссии оказалась парализована.

Позже IT-служба отразила атаку без отключения интернета. Скорость соединения, однако, на некоторое время снизилась.

Отмечается, что хакеры пытались не только оставить чиновников без интернета, но и получить доступ на сервера ЕК. Однако представитель Еврокомиссии заверил, что взломаны компьютеры не были.

Кто именно совершил атаку, "остается неизвестным или не раскрывается", отмечает издание. Сообщается, что детали инцидента IT-служба ЕК сообщила в отчете службе компьютерной безопасности Евросоюза.

Ранее сообщалось, что к предпринятым в последние месяцы масштабным кибератакам на государственные учреждения и СМИ ряда стран, в том числе США, Великобритании и Франции, причастны хакеры из группировки Fancy Bear, связанной с российским ГРУ.