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новость Германская контрразведка подтвердила причастность России к хакерской атаке на ОБСЕ

07.01.2017
Штаб-квартира ОБСЕ. Фото: Дай Кайсю/Википедия
Штаб-квартира ОБСЕ. Фото: Дай Кайсю/Википедия
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Федеральная служба защиты конституции Германии - контрразведка страны - подтвердила причастность России к осенней атаке на сервера штаб-квартиры ОБСЕ в Вене. Как передает Deutsche Welle, об этом заявил президент ведомства Ханс-Георг Масен.

"Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT28, имеющим отношение к нападению на германский Бундестаг", - рассказал начальник спецслужбы.

О массированной атаке на штаб-квартиру ОБСЕ стало известно 28 декабря из публикации французской Le Monde. Как рассказала изданию пресс-секретарь организации Наташа Раякович, инцидент произошел предположительно в конце октября. DW, однако, датирует его ноябрем месяцем.

Руководство ОБСЕ проинформировало об инциденте все 57 государств-членов, но не стало сообщать о нем в СМИ.

Высказывались подозрения, что хакеры получили доступ к почте, паролям и личным делам чиновников организации. Тем не менее DW пишет, что угрозу удалось нейтрализовать.

О том, что атаку с большой вероятностью устроила именно APT28 (другие названия Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), сотрудничающая с российским ГРУ, говорилось и в публикации Le Monde. Однако официально в ОБСЕ эту информацию не подтверждали.

Упомянутая Масеном атака на сервера Бундестага была совершена в мае 2015-го. В локальную сеть был запущен вирус, открывший хакерам доступ ко внутренним документам германского парламента. О том, что сервера взломала ART28, стало известно в январе прошлого года.

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07.01.2017

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