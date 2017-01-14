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новость Неугомонный не дремлет враг

Спецслужбы Германии обвинили Москву в попытках подорвать единство ЕС и США
14.01.2017
Штаб-квартира BND. Фото: bnd.bund.de
Штаб-квартира BND. Фото: bnd.bund.de
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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по защите конституции (контрразведка страны) обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Об этом говорится в представленном правительству ФРГ совместном докладе спецслужб, сообщает Der Spiegel.

Как утверждают авторы доклада, Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой". Российские СМИ тогда распространили версию, что девочка была похищена и изнасилована арабскими беженцами. В ходе расследования эти сообщения были опровергнуты.

После этого случая по указу правительства началось расследование, от спецслужб потребовали провести анализ активности России. Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему Бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

По информации издания, правительство Германии еще не решило, в какой форме сообщить об итогах работы разведки парламенту и общественности.

Атака на сервера Бундестага была совершена в мае 2015-го. В локальную сеть был запущен вирус, открывший хакерам доступ ко внутренним документам германского парламента. О том, что сервера взломала тесно связанная с российскими спецслужбами хакерскя группа ART28 (другие названия Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), стало известно в январе прошлого года.

7 января Федеральное ведомство по охране конституции подтвердило причастность России к осенней атаке на сервера штаб-квартиры ОБСЕ в Вене. "Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT28, имеющим отношение к нападению на германский Бундестаг", - рассказал начальник спецслужбы Ханс-Георг Масен.

О случившейся в октябре-ноябре массированной атаке на штаб-квартиру ОБСЕ стало известно 28 декабря из публикации французской Le Monde. Руководство ОБСЕ проинформировало об инциденте все 57 государств-членов, но не стало сообщать о нем в СМИ.

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14.01.2017
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Николай Митрохин. Фото из личного архива

Лиза: анализ

Николай Митрохин, 29.01.2016

После заочной перепалки между Франком-Вальтером Штайнмайером и Сергеем Лавровым по поводу истории вокруг "девочки Лизы" можно констатировать, что российско-германские отношения перешли на новый уровень. От худого мира дело на глазах идет к доброй ссоре.


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