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Число хакерских атак на сети НАТО за 2016 год возросло на 60 процентов. Как передает "Немецкая волна", об этом в интервью Die Welt заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в среднем за месяц эксперты фиксировали 500 опасных кибератак на натовские учреждения. Все угрозы, отметил он, требовали "решительных мер со стороны экспертов". При этом большинство атак осуществлялись не частными лицами, а финансировались государственными инстанциями различных стран, подчеркнул генсек.

Кибератаки, по его словам, представляют очень большую потенциальную опасность, поскольку любая военная деятельность сегодня базируется на передаче данных.

В случае широкомасштабных кибернападений может быть задействована статья 5 устава альянса, предполагающая помощь всех его членов пострадавшей стране, добавил Столтенберг.

Также он выразил обеспокоенность возможной манипуляцией данными в ходе избирательных кампаний. "В НАТО поступают сообщения от различных правительств стран-членов, которые опасаются, что хакеры будут пытаться вмешаться в национальную предвыборную борьбу. В таком случае киберпреступники будут подрывать демократию", - добавил он.

По словам главы Североатлантического альянса, с недавнего времени НАТО предлагает всем своим членам помощь кризисных команд, которые объясняют, как можно улучшить защиту своих сетей.

14 января спецслужбы ФРГ представили правительству страны совместный доклад о многолетних попытках Москвы подорвать взаимодействие Европы с США и обострить социальные конфликты на Западе. В документе упоминалась и кибератака на системы Бундестага, совершенная в мае 2015-го. В локальную сеть был запущен вирус, открывший хакерам доступ ко внутренним документам германского парламента. О том, что сервера взломала тесно связанная с российскими спецслужбами хакерскя группа ART28 (другие названия Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), стало известно в январе прошлого года.

7 января Федеральное ведомство по охране конституции подтвердило причастность России к осенней атаке на сервера штаб-квартиры ОБСЕ в Вене. "Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT28, имеющим отношение к нападению на германский Бундестаг", - рассказал начальник спецслужбы Ханс-Георг Масен.

О случившейся в октябре-ноябре массированной атаке на штаб-квартиру ОБСЕ стало известно 28 декабря из публикации французской Le Monde. Руководство ОБСЕ проинформировало об инциденте все 57 государств-членов, но не стало сообщать о нем в СМИ.