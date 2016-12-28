Реклама

Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергалась массированной хакерской атаке. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Официально ОБСЕ отказывается делать какие-либо предположения о том, кто может стоять за хакерами. Однако, как сообщил изданию источник в западных спецслужбах, атаку скорее всего провели участники российской группировки APT28, также известной под названиями Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear.

В ОБСЕ подозревают, что злоумышленники получили доступ к электронной почте, паролям и некоторым электронным досье сотрудников организации. "Кажется, что это произошло в конце октября", - сообщила изданию пресс-секретарь ОБСЕорганизации Наташа Раякович. Подробности случившегося она не раскрыла.

Руководство штаб-квартиры в Вене проинформировало об атаке все 57 государств-членов ОБСЕ, однако не стало придавать этот факт публичной огласке.

Как отмечает Le Monde, ОБСЕ играет важную роль в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако по мнению опрошенных изданием экспертов, истинной целью этой атаки могут быть немецкие власти. В следующем году в Германии пройдут парламентские выборы, которые канцлер Ангела Меркель рассчитывает выиграть. В то же время в Кремле ее рассматривают как "последнее препятствие" на пути снятия санкций с России.

В среду The Washington Post сообщила, что администрация Барака Обамы намерена ввести новые экономические санкции в отношении России в ответ на кибератаки во время президентских выборов в США. По данным источников издания, речь может идти как об экономических санкциях, так и мерах на дипломатическом уровне, а также операциях в киберпространстве, в том числе и тайных.

По данным американских СМИ, за последние четыре месяца в Вашингтоне рассматривалось несколько вариантов ответа на российские кибератаки, однако все они были отклонены как неэффективные или излишне рискованные. Один из вариантов предполагал разоблачение связей Владимира Путина с олигархами. Однако ряд помощников Обамы забраковал эту идею, пояснив, что такое разоблачение не станет для россиян потрясением.