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новость Вскрытая Вена

Le Monde: Россию заподозрили в хакерских атаках на ОБСЕ
28.12.2016
Штаб-квартира ОБСЕ в Вене. Фото: osce.org
Штаб-квартира ОБСЕ в Вене. Фото: osce.org
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Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергалась массированной хакерской атаке. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Официально ОБСЕ отказывается делать какие-либо предположения о том, кто может стоять за хакерами. Однако, как сообщил изданию источник в западных спецслужбах, атаку скорее всего провели участники российской группировки APT28, также известной под названиями Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear.

В ОБСЕ подозревают, что злоумышленники получили доступ к электронной почте, паролям и некоторым электронным досье сотрудников организации. "Кажется, что это произошло в конце октября", - сообщила изданию пресс-секретарь ОБСЕорганизации Наташа Раякович. Подробности случившегося она не раскрыла.

Руководство штаб-квартиры в Вене проинформировало об атаке все 57 государств-членов ОБСЕ, однако не стало придавать этот факт публичной огласке.

Как отмечает Le Monde, ОБСЕ играет важную роль в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако по мнению опрошенных изданием экспертов, истинной целью этой атаки могут быть немецкие власти. В следующем году в Германии пройдут парламентские выборы, которые канцлер Ангела Меркель рассчитывает выиграть. В то же время в Кремле ее рассматривают как "последнее препятствие" на пути снятия санкций с России.

В среду The Washington Post сообщила, что администрация Барака Обамы намерена ввести новые экономические санкции в отношении России в ответ на кибератаки во время президентских выборов в США. По данным источников издания, речь может идти как об экономических санкциях, так и мерах на дипломатическом уровне, а также операциях в киберпространстве, в том числе и тайных.

По данным американских СМИ, за последние четыре месяца в Вашингтоне рассматривалось несколько вариантов ответа на российские кибератаки, однако все они были отклонены как неэффективные или излишне рискованные. Один из вариантов предполагал разоблачение связей Владимира Путина с олигархами. Однако ряд помощников Обамы забраковал эту идею, пояснив, что такое разоблачение не станет для россиян потрясением.

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28.12.2016
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Владимир Абаринов

Наши со взломом

Владимир Абаринов, 25.07.2016

Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук обвинил в утечке русских хакеров. "Нас беспокоит тот факт, что, как говорят нам эксперты, осуществили взлом люди, исполнявшие задание российского государства, - заявил он. - А другие эксперты говорят теперь, что русские предали огласке эти письма для того, чтобы помочь Дональду Трампу".


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