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Также: Президент, Европа, Россия, Спецслужбы, Технологии, Мир, Политика | Персоны: Дмитрий Песков

новость В Кремле назвали абсурдными обвинения в кибератаках на штаб кандидата в президенты Франции

14.02.2017
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: zampolit.com
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: zampolit.com
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383
Пара фраз 01.10.2016
в блоге А чего сразу на нас-то?

В Кремле считают абсурдными обвинения в причастности к кибератакам на штаб движения "На марше", кандидатом в президенты Франции от которого является Эмманюэль Макрон. Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели, - заявил он. - Любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности - они абсурдны".

Песков напомнил, что такой же позиции Кремль придерживался и в связи с обвинениями, звучавшими из Вашингтона. "Мы не имели и не имеем никакого намерения вмешиваться во внутренние дела других стран, тем более - в их электоральные процессы, - подчеркнул он. - Никогда официальная Москва этим не занималась, не собирается заниматься в дальнейшем и не собирается мириться с проявлениями, когда кто-то пытается вмешиваться в наши собственные дела извне".

Ранее генеральный секретарь движения "На марше" Ришар Ферран заявил, что штаб подвергается кибератакам со стороны России, а российские СМИ ежедневно сообщают "фейковые новости" о движении. По словам Феррана, сайт кампании Макрона и его базы данных ежедневно подвергаются "сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории России".

По мнению Феррана, Макрон оказался целью атак потому, что он "выступает за сильную Европу, Европу, демонстрирующую свою мощь, в том числе и перед лицом России, тогда как другие кандидаты действуют с гораздо более дружественных позиций в отношении России".

В начале февраля директор службы общей разведки и безопасности AIVD Роб Бертоле заявил, что Россия, Китай и Иран совершили сотни попыток взломать правительственные сети Нидерландов. "Я считаю это угрозой для нашей демократии. Опасность заключается в том, что они смогут оказывать влияние на работу парламента, а также на принятие решений властями", - сказал Бертоле.

Министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пластерк в свою очередь сообщил, что все голоса на предстоящих всеобщих выборах будут подсчитаны вручную, так как компьютерная система подсчета уязвима для хакеров.

7 января Федеральное ведомство по охране конституции подтвердило причастность России к осенней атаке на сервера штаб-квартиры ОБСЕ в Вене. "Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT28, имеющим отношение к нападению на германский Бундестаг", - рассказал начальник спецслужбы Ханс-Георг Масен.

О случившейся в октябре-ноябре массированной атаке на штаб-квартиру ОБСЕ стало известно 28 декабря из публикации французской Le Monde. Руководство ОБСЕ проинформировало об инциденте все 57 государств-членов, но не стало сообщать о нем в СМИ.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.02.2017

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