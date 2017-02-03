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новость Антиголландская болезнь

Голландская разведка обвинила Россию в хакерских атаках
03.02.2017
Штаб-квартира AIVD. Фото: aivd.nl
Штаб-квартира AIVD. Фото: aivd.nl
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Россия, Китай и Иран совершили сотни попыток взломать правительственные сети Нидерландов. Об этом заявил директор службы общей разведки и безопасности AIVD Роб Бертоле, сообщает Dutch news.

"Я считаю это угрозой для нашей демократии. Опасность заключается в том, что они смогут оказывать влияние на работу парламента, а также на принятие решений властями", - сказал Бертоле.

Голландские компании также стали мишенью хакеров. "Здесь опасность заключается в том, что они крадут секреты, что может привести к ущербу для экономики Нидерландов", - отметил глава спецслужбы.

Тем не менее, нет никакого смысла в принятии мер против России и других стран, потому что они отрицают обвинения, признал Бертоле.

На этой неделе министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пластерк сообщил, что все голоса на предстоящих всеобщих выборах будут подсчитаны вручную, так как компьютерная система подсчета уязвима для хакеров.

14 января спецслужбы ФРГ представили правительству страны совместный доклад о многолетних попытках Москвы подорвать взаимодействие Европы с США и обострить социальные конфликты на Западе. В документе упоминалась и кибератака на системы Бундестага, совершенная в мае 2015-го. В локальную сеть был запущен вирус, открывший хакерам доступ ко внутренним документам германского парламента. О том, что сервера взломала тесно связанная с российскими спецслужбами хакерскя группа ART28 (другие названия Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), стало известно в январе прошлого года.

7 января Федеральное ведомство по охране конституции подтвердило причастность России к осенней атаке на сервера штаб-квартиры ОБСЕ в Вене. "Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT28, имеющим отношение к нападению на германский Бундестаг", - рассказал начальник спецслужбы Ханс-Георг Масен.

О случившейся в октябре-ноябре массированной атаке на штаб-квартиру ОБСЕ стало известно 28 декабря из публикации французской Le Monde. Руководство ОБСЕ проинформировало об инциденте все 57 государств-членов, но не стало сообщать о нем в СМИ.

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03.02.2017

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